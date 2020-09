Befreiung vom Präsenzunterricht? In diesen Ausnahmefällen ist das möglich

Hannover

Immer mehr Menschen aus Corona-Risikogruppen mit schulpflichtigen Kindern im Haushalt fordern, dass diese zu Hause unterrichtet werden können. Sie fürchten, dass Schüler sich in vollen Klassen ohne Abstand und ohne Masken anstecken könnten. Bislang gibt es zwar zahlreiche Corona-Fälle in Schulen, aber bislang ist das Virus immer von außen hereingetragen worden, sowohl durch Beschäftigte wie auch Kinder. Ansteckungen in den Schulen von Schüler zu Schüler oder zwischen Schülern und Lehrern gab es bisher nicht.

Eltern: „Schulpflicht meint nicht unbedingt Präsenzpflicht“

Das Homeschooling im Lockdown habe prima geklappt, sagen Eltern, es sei nicht erklärlich, warum das nicht weiterhin möglich sei, wenn im Haushalt Menschen mit Vorerkrankungen leben, die coronagefährdet seien. Schulpflicht meine ja nicht unbedingt Schulpräsenzpflicht.

Lister Anwalt hat zwei Klagen eingereicht

Der Lister Anwalt Kai Dietrich hat beim Verwaltungsgericht Hannover einen Eilantrag gestellt, eine Sechstklässlerin vom Präsenzunterricht freizustellen. Im Unterricht säßen 23 Kinder und wechselnde Lehrkräfte in einem Klassenraum, zudem müsse sie täglich in einem überfüllten Bus zur Schule fahren und zurück. Der Vater der Schülerin habe unter anderem Herzprobleme und eine chronische Vorerkrankungen, die immer zu Infekten mit Lungenentzündungen führe. Aus Gründen des Gesundheitsschutzes müsse die Tochter zu Hause lernen dürfen, argumentiert der Anwalt. Er vertritt auch eine Familie mit zwei Kindern, die nicht zum Unterricht in die Schule sollen, weil deren Mutter zur Corona-Risikogruppe gehört. In diesem Fall hat der Anwalt einen Eilantrag beim Verwaltungsgericht Lüneburg eingelegt.

Eine Mutter aus der Region Hannover, deren 17-jähriger Sohn ein Down-Syndrom hat und eine Tagesförderstätte besucht, ist ebenfalls besorgt, weil ihr behinderter Sohn auch noch zwei Brüder hat, die auf Regelschulen gehen.

Homeschooling im Härtefall begrenzt möglich

Das Kultusministerium erklärt auf Nachfrage, dass unter bestimmten Bedingungen im Einzelfall Schüler die Befreiung von der Pflicht zum Präsenzunterricht erhalten, allerdings nur für maximal drei Monate und auf rechtzeitigen, schriftlichen Antrag. „In diesem Antrag ist glaubhaft darzulegen, warum die Teilnahme einer Schülerin oder eines Schülers am Präsenzunterricht als besonders begründeter Ausnahmefall oder Härtefall anzusehen ist“, heißt es vom Ministerium. Die Sprecherin stellt klar: „Ein Härtefall kann nur angenommen werden, wenn erstens glaubhaft gemacht worden ist (zum Beispiel durch Vorlage eines Attestes), dass die Angehörige oder der Angehöriger zu einer Risikogruppe gehört, und zweitens die Schülerin oder der Schüler mit der oder dem Angehörigen in einem räumlich nicht trennbaren Lebensbereich dauerhaft wohnt und sich enge Kontakte trotz Einhaltung aller Hygieneregeln nicht vermeiden lassen, und drittens an der Schule ein nachgewiesener Fall einer Neuinfektion mit dem Corona-Virus durch das zuständige Gesundheitsamt bestätigt worden ist.“

Ist an einer Schule eine Corona-Infektion aufgetreten, sind generell alle Mitschüler und Lehrer, die als Erstkontaktpersonen gelten, sowieso für 14 Tage unter Quarantäne gestellt und müssen zu Hause bleiben, egal ob im Haushalt Menschen mit Vorerkrankungen leben oder nicht.

Von Saskia Döhner