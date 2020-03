Hannover

Die Begeisterung steht Daniel Dorn ins Gesicht geschrieben: Glänzende Augen und rote Wangen zeigen, dass der Elfjährige ganz in seinem Element ist. Er will erklären, was es mit seinem Forschungsprojekt über Primfaktorsummen auf sich hat. Mit dem hat er zusammen mit seinem Zwillingsbruder Max kürzlich einen ersten Preis beim Regionalwettbewerb von Schüler experimentieren – die Kategorie von Jugend forscht, bei dem Jungs und Mädchen bis 15 Jahre teilnehmen – gewonnen.

Daniel schiebt seine Brille hoch, richtet sich gerade auf und legt die Arme vor sich übereinander auf den Esszimmertisch. „Das kann ich erklären“, sagt er. Wenn Daniel über das Forschungsprojekt spricht, kann ihn kaum etwas stoppen. Das weiß wohl auch sein Zwillingsbruder Max, der seinen Kopf erschöpft mit der rechten Hand abstützt. Nur, wenn Daniel droht, etwas Falsches zu erzählen, greift Max ein. Die Rollen zwischen den Jungs sind klar verteilt: Max programmiert, Daniel präsentiert.

Elfjährige beschäftigen sich mit Zahlentheorie

Das Projekt, mit dem sie beim Wettbewerb mitgemacht haben, gehört in den Bereich der Zahlentheorie: Die Zwillinge haben selbst ein Computerprogramm geschrieben, mit dem sie Primzahlen analysieren können. (Erwachsene werden sich dunkel erinnern: Primzahlen sind Zahlen, die sich nur durch sich selbst und Eins teilen lassen.) Der Algorithmus von Max und Daniel zerlegt Zahlen im großen Stil – Max: „bis 210.000, danach stürzt das Programm zusammen“ – in ihre Primzahlen und addiert die einzelnen Werte. Die Summe wird wieder in Primzahlen zerlegt und addiert und so weiter. Nach dem Rechenvorgang analysiert das Programm, wie oft zerlegt und addiert wurde, und, welche Zahlen am Ende übrig bleiben. Mithilfe von grafischen Darstellungen können die Zwillinge darin Muster erkennen.

„Es fühlt sich einfach gut an, den ersten Platz zu haben“: Daniel und Max Dorn (Zweiter und Dritter von Links) bei der Preisverleihung des Regionalwettbewerbs von Schüler experimentieren. Quelle: privat

Auch wenn die Erkenntnisse der beiden Jungs in der Mathematik nicht bahnbrechend sind – dass sich Elfjährige mit dem Gebiet der Zahlentheorie befassen, sei durchaus ungewöhnlich, meint Professor Alexander Heisterkamp vom Institut für Quantenoptik der Leibniz Universität. Er hat das Projekt der Zwillinge beim Regionalwettbewerb gesehen. „Ihre Neugier fand ich ansprechend“, sagt er. „Die Jungs haben sich schon tief in das Thema eingearbeitet.“ Dass sich Elfjährige so für ein mathematisches Thema interessieren, das erst einmal keinen ersichtlichen praktischen Nutzen hat, sondern im Bereich der Forschung angelegt sei, erstaunt Heisterkamp.

Zwillinge spielen Streichinstrumente

Tatsächlich hatten die beiden Jungs einen scheinbar banalen Grund, der sie auf das Thema aufmerksam machte: In der Schule lernten sie Primzahlen mithilfe des Sieb des Eratosthenes, bei der in einer Tabelle Zahlen nach und nach in bunten Farben markiert werden – was am Ende nicht gefärbt ist, ist eine Primzahl. „Das sah so schön aus“, sagt Daniel. Gemeinsam überlegten die Zwillinge, wie man ähnliche schöne Muster mit Primzahlen produzieren kann. Als sie bei ihren Überlegungen technisch an Grenzen stießen, schrieb Max – der sich schon vorher mit Hilfe von YouTube-Videos das programmieren beigebracht hatte – ein eigenes Programm.

Im Keller des Elternhauses haben sich die Brüder ein kleines Technikzimmer eingerichtet. Wenn sie dort nicht gerade an ihrem Forschungsprojekt arbeiten, spielen sie Computerspiele oder gucken „Detektivfilme“. Doch viel Zeit haben Max und Daniel dafür nicht, denn sie haben nicht nur an Schüler experimentieren, sondern auch am Regionalwettbewerb von Jugend musiziert teilgenommen – und ziehen auch da in den Landeswettbewerb ein. Max spielt Violine, Daniel Cello.

Daniel (links) und sein Bruder Max Dorn haben drei Jahre in Folge einen ersten Platz beim Regionalwettbewerb von Jugend musiziert gemacht. Quelle: Foto: Katrin Kutter

Leidenschaften sind klar verteilt

Die Musik ist hauptsächlich Daniels Leidenschaft, auch wenn der Bruder fast genauso viel übt. Seit sie drei Jahre alt sind, spielen sie ihre Instrumente – jeden Tag mindestens eine halbe Stunde. Daniel möchte später Solist werden – so wie Yo-Yo Ma, sein großes Vorbild. Max will lieber Programmierer werden. Trotzdem sind beide sowohl bei Musik als auch bei Mathe engagiert dabei – „mal mehr, mal weniger“, sagt Vater David Dorn, der mit den Jungs übrigens Englisch spricht.

„Zum Üben muss man sie schon oft motivieren.“ Gerade jetzt, wo sie sich sowohl auf den Landeswettbewerb von Jugend musiziert als auch von Schüler experimentieren vorbereiten müssen: Plakate drucken, Präsentation durchsprechen, Streichinstrumente üben. Wenn es nach dem Vater der Zwillinge geht, hätte ein Wettbewerb auch gereicht.

„Es fühlt sich einfach gut an, den ersten Platz zu haben“

Ob Max und Daniel hochbegabt sind? Das hat die Familie noch nicht testen lassen. Ihr Interesse an komplizierten mathematischen Themen und gleichzeitig ihr Talent beim Musizieren sprächen dafür. Gibt es denn etwas, was sie so gar nicht interessiert? „Ich mag Fußball nicht so gern“, sagt Max. „Sport generell war eher eine dramatische Erfahrung“, sagt Daniel und erzählt davon, dass er sich mit den Mitschülern bei der Leichtathletik in die Haare bekam.

Dafür sind sie in Mathe und Musik mit großer Begeisterung dabei. „Es fühlt sich einfach gut an, den ersten Platz zu haben“, sagt Daniel zu seiner Motivation, gleich an zwei Wettbewerben teilzunehmen. „Und wir haben 75 Euro ins Portemonnaie bekommen – das ist viel Geld für ein Kind.“ Ausgeben wollen die zwei es aber noch nicht. „Das kommt in die Spardose“, sagt Daniel. „Und ab uns zu gibt es vielleicht auch ein Eis.“

Lesen sie auch

Von Lisa Neugebauer