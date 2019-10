Einbrecher nutzen den Schutz der Dunkelheit, um in Wohnungen einzusteigen. Jetzt im Herbst steigen die Fallzahlen in Hannover wieder deutlich. Die HAZ hat die aktuellen Zahlen des Polizei-Einbruchsradars genauer analysiert – und zeigt, welche Stadtteile am häufigsten betroffen sind. Auch die Zahlen für alle Kommunen des Umlands finden Sie hier.