Patienten mit leichten Covid-19-Erkrankungen sollen in einem Behelfskrankenhaus auf dem Messegelände in Hannover behandelt werden – wann die Einrichtung genau in Betrieb gehen kann, ist jedoch noch unklar. Bisher war die Rede von einem Zeitpunkt nach Ostern. „Am besten wäre es, wenn wir das Krankenhaus gar nicht brauchen und es gar nicht seine Arbeit aufnehmen muss“, heißt es bei der Region Hannover.

Es gibt auch noch ungeklärte Probleme. Wo etwa soll das Personal herkommen? Denn in allen Krankenhäusern in Hannover fehlen Pflegekräfte. Es gilt deshalb derzeit als unwahrscheinlich, dass eine Klinik Mitarbeiter für das Behelfskrankenhaus abstellen kann. Die Organisatoren prüfen deswegen verschiedene Optionen.

Das Pflegepersonal ist knapp

Eine Möglichkeit wäre, in Rente gegangene Krankenschwestern für einen begrenzten Zeitraum zu verpflichten. Eine andere Möglichkeit: Pflegekräfte hinzuziehen, die ihren Beruf in den vergangenen Jahren aufgegeben haben. Am wahrscheinlichsten ist es, dass Pfleger und Pflegerinnen, die bei Leiharbeitsfirmen unter Vertrag sind, in das Behelfskrankenhaus geschickt werden. Diese hatten die Kliniken in Hannover in den vergangenen Monaten immer seltener angefordert, weil die Krankenhäuser Kosten sparen wollten.

Ärzte gibt es genug

Probleme, Ärzte für das Behelfskrankenhaus zu finden, gibt es nicht. „In den Kliniken hier in Hannover gibt es ausreichend Mediziner“, ist von den Organisatoren der Klinik zu hören. Durch die abgesagten Operationen gebe es mehr als 100 Ärzte, die in den Kliniken nicht unbedingt benötigt würden, hinzu kämen niedergelassene Fachärzte, heißt es.

Notlösung – falls die regulären Betten nicht reichen

DDas Behelfskrankenhaus auf dem Messegelände ist eine gemeinsame Initiative von Region Hannover, Medizinischer Hochschule und Bundeswehr. Unter dem Eindruck der Bilder aus Krankenhäusern in Italien bestand die Befürchtung, dass auch in der Region Hannover die vorhandenen Krankenhausbetten nicht ausreichen würden.

Ursprünglich war die Notklinik als Ausweichkrankenhaus für Patienten gedacht, die nicht an Covid-19, sondern an anderen Erkrankungen leiden. Da für diese Patienten jetzt Betten in den Reha-Kliniken in Niedersachsen freigemacht wurden, sollen im Behelfskrankenhaus leichtere Covid-19-Fälle behandelt werden, falls die Kapazitäten in den Krankenhäusern der Region nicht ausreichen.

Die Behelfsklinik auf dem Messegelände hat 460 Betten. In vier Schichten sollen zusammen 84 Ärzte, 160 examinierte Pflegekräfte und 464 Helfer solche Patienten behandeln, die zwar stationäre Aufnahme, aber keine Beatmung brauchen.

Von Mathias Klein