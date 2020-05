Hannover

Überall werden derzeit die Beschränkungen anlässlich der Corona-Pandemie sukzessive gelockert – in der Wohngruppe für Menschen mit Behinderung der Kinder von Linda Rohmeyer und Bea Fuchs indes gelten seit dem zweiten Mai-Wochenende strengere Regeln. „Die Kinder dürfen an den Wochenenden nur noch nach Hause geholt werden, wenn sie nach ihrer Rückkehr in die Wohngruppe für zwei Wochen isoliert in ihren Zimmern in Quarantäne gehen“, sagt Bea Fuchs, deren 16-jährige Tochter Hannah die Einrichtung des Annastiftes besucht.

Hannah ist körperlich und geistig beeinträchtigt und wohnt normalerweise während der Woche in der Einrichtung in Mittelfeld. Dort geht sie auch auf die Mira-Lobe-Schule. An den Wochenenden und in den Ferien ist sie regelmäßig bei ihrer Familie in der Südstadt. „Das hat auch in den Wochen seit der Corona-Beschränkungen bestens geklappt“, sagt Fuchs. Montags habe sie für ihre Tochter zwar ein ärztliches Attest vorlegen müssen, danach habe für Hannah der normale Alltag begonnen. „Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie 14 Tage lang völlig allein in ihrem Zimmer in der Wohngruppe verbringen muss oder uns gar nicht mehr besuchen kann“, sagt die Mutter aus der Südstadt. Sie werde Hannah daher auf unbestimmte Zeit nach Hause holen.

Anzeige

Isolation im Einzelzimmer – „das ist schwer erträglich“

Auch Freddy, der Sohn von Ärztin Linda Rohmeyer, ist zunächst wieder komplett zu Hause eingezogen. Der 18-Jährige sitzt im Rollstuhl, beide Eltern sind voll berufstätig und teilen sich nun die Betreuung ihres Sohnes. „Ende März haben wir die Nachricht bekommen, dass Freddy, wenn er die Wohngruppe zum Elternbesuch verlässt, nicht wiederkommen darf.“ Nach Telefonaten mit dem stellvertretenden Bereichsleiter der Einrichtung erhielt Familie Rohmeyer die Auskunft, dass der Sohn mit einem ärztlichen Attest auch nach dem Osterurlaub wieder in die Gruppe kommen könne. Diese Regelung hat die Familie gleich dreimal in Anspruch genommen – ohne anschließende Quarantänepflicht. „Jetzt sollen die Jugendlichen eine lange Zeit isoliert in ihren Zimmern verbringen, das ist für uns nicht nachvollziehbar und schwer erträglich.“ Linda Rohmeyer betreut ihren Sohn jetzt zuhause in Groß-Buchholz, seine Betreuer und Mitbewohner aber fehlen dem Jungen.

Weitere HAZ+ Artikel

Freddy wohnt bis auf Weiteres wieder zu Hause. Quelle: privat

Fuchs und Rohmeyer können nur schwer verstehen, warum die Maßnahmen für Pflegeeinrichtungen nun plötzlich auch für die Behinderten-Schülerwohngruppe gelten sollen. „Bislang konnte ich Hannah auch besuchen, mit ihr spazieren gehen und in den Arm nehmen. Jetzt heißt es Abstand, Mundschutz und eine 30-Minuten-Audienz in einer separaten Einliegerwohnung“, so Fuchs.

Hygienekonzept diene Schutz der Bewohner und des Personals

„Die Schülerwohngruppen sind bei Diakovere also auch im Annastift dem Bereich der Wohn- und Betreuungseinrichtungen für Menschen mit Behinderungen zugeordnet“, betont Sprecherin Dunja Rose Entsprechend gelten die Verordnungen, die sich für diesen Bereich aus dem Erlass des Landes Niedersachsen ergäben. „Mit der aktuellen Verordnung wurden die Eltern erneut auch über die bereits bestehenden Anforderungen informiert, die sich aus dem Hygienekonzept ergeben – per Brief sowie zum Teil auch persönlich“, so Rose weiter. Dazu gehöre auch die 14-tägige Quarantäne nach einem Aufenthalt im Elternhaus, die dem Schutz der Bewohner sowie dem Personal diene.

Diese Regelung gelte für die Schülerwohngruppen seit dem 17. April; „sie wird von uns beibehalten, bis durch neue Erlasse andere Regelungen und Empfehlungen greifen. Vor dem Hintergrund der allgemeinen Lockerungen im ganzen Land, haben wir vor dem zweiten Mai-Wochenende mit einem erneuten Schreiben die Eltern der Jugendlichen nochmals über den aktuellen Sachverhalt informiert“, erklärt Rose.

Das tägliche HAZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Hannover täglich gegen 6 Uhr im E-Mail-Postfach.

Offensichtlich wurden diese Regeln zuvor individuell großzügig ausgelegt und im Fall der geistig eingeschränkten Jugendlichen insofern gelockert, dass eine Quarantäne nicht zumutbar und daher auch nicht als angemessen erachtet wurde. Die Eltern von Freddy und Hannah lassen ihre Kinder zuhause, solange die Isolation angeordnet ist. „Da geht mein Sohn doch vor die Hunde“, befürchtet Linda Rohmeyer. Sogar in Kitas gebe es jetzt etliche Lockerungen, „bei Behinderten indes scheint das plötzlich nicht mehr möglich.“ Die Schutzmaßnahmen in der Einrichtung sollten daher dringend überarbeitet und Beschränkungen wieder rückgängig gemacht werden.

Wir nehmen ihnen das Leben Auch Gabriele L. ist mehr als unglücklich über die Regeln und mangelnde Kommunikation in der Behinderteneinrichtung ihrer 25-jährigen Tochter. Die geistig beeinträchtigte junge Frau lebt in einer Wohngemeinschaft und arbeitet in den Werkstätten Hannover. Wohnung und Arbeitsplatz seien seit Wochen für Besucher gesperrt, informiert werde nur via Internet – und dann nur über die Verlängerung der Beschränkungen. L. fühlt sich alleine gelassen, Briefe an die Behindertenbeauftragte der Stadt sowie die Werkstatt haben ihr nicht weiter geholfen. Sie empfindet es als zu hart, dass die Menschen mit Behinderung ihrer Ansicht nach chancenlos eingesperrt sind und hofft auf baldige Lockerung auch in diesem Bereich. „Wir sollen ihre Gesundheit schützen und nehmen ihnen das Leben.“ sub

Lesen Sie auch

Von Susanna Bauch