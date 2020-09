Hannover

Beim Herrenausstatter Lo&Go in der Windmühlenstraße ist zwischen Sakkos, Fliegen und Manschettenknöpfen ein kleines Fotostudio aufgebaut. Vor einer schwarzen Leinwand und durch eine kreisrunde Kunstlichtlampe lichtet die Fotografin Behnush Martinez Hartmann gleich den Schauspieler Sven Martinek ab. Im Rahmen ihrer Foto-Kampagne „#FarbeGegenBraun – Gib Rassismus keine Chance“ stellt er sich mit blauer Farbe auf Hand und Gesicht vor die Kamera, um gegen rassistische Diskriminierung einzustehen.

Auch Oberbürgermeister Belit Onay vor der Kamera

„Die Entwicklung in der Gesellschaft ist brutal: Es wird sich inzwischen offen rassistisch geäußert“, sagt Martinez Hartmann, der selbst ein Fotoauftrag entzogen wurde, weil sie gebürtige Iranerin ist. Nachdem der Afroamerikaner George Floyd von einem weißen Polizisten getötet worden war und daraufhin weltweit Menschen gegen Polizeigewalt und Rassismus auf die Straße gingen, wollte auch die Fotografin etwas tun. Schon länger schwebten ihr Schwarzweißfotos vor, deren Ausdruckskraft ihr für diese Aktion nutzen sollten. Einen Gewinn machen wolle sie nicht und so kam sie durch Zufall auf die Stiftung gegen Rassismus, an die alle Spenden aus dem Projekt gehen.

Nur ein Farbtupfer

Auch Oberbürgermeister Belit Onay war bei der Kampagne dabei. Quelle: Behnush Martinez Hartmann

Zu Anfang fragte sie bei hannoverschen Prominenzen an, ob sie an der Aktion teilnehmen wollen. So holte sie als Ersten den Reality-TV-Star Sebastian Fobe vor die Linse. Auf ihn folgten unter anderen der Schauspieler Adrian van Veen, Die Partei-Abgeordneter Julian Klippert und schließlich auch Oberbürgermeister Belit Onay. „Das sind alles engagierte Menschen, die sich für das Thema einsetzen und gegen Rassismus einstehen“, so Martinez Hartmann. Inzwischen werde sie von Interessierten angefragt, die sich beteiligen wollen. Die Teilnehmenden werden dabei Gesicht der Kampagne und können einen Betrag ihrer Wahl an die Stiftung gegen Rassismus spenden. Eigentlich wollte sie das Projekt schon im September beenden, doch es trudeln noch immer Anfragen ein.

So hat der Betreiber des Lo&Go-Geschäfts Rolf Eisenmenger, der ebenfalls von Martinez Hartmann abgelichtet wurde, Sven Martinek ins Boot geholt. Der Schauspieler, den man aus deutschen Filmproduktionen kennt, kommt zwar nicht aus Hannover, möchte sich dennoch gegen Rassismus engagieren: „Ich weiß nicht, woher die Arroganz mancher kommt, dass jemand besser ist als der andere aufgrund der Hautfarbe“, so Martinek.

Mehr Emotionen durch Videoclip

Der Schauspieler Sven Martinek hat sich auch von der Fotografin Martinez Hartmann ablichten lassen. Quelle: Behnush Martinez Hartmann

Bevor es ans Fotografieren geht, muss sich der Schauspieler eine der vier Grundfarben aussuchen: Blau soll es sein. Die darf er sich dann in einer kleinen Hinterkammer in dem Herrengeschäft auf die Hand malen, Martinez Hartmann filmt ihn dabei. Im Anschluss geht es ins improvisierte Fotostudio, wo die Fotografin die Farbe nochmal befeuchtet und Martinek das satte Blau auf seiner Wange verteilt. Dann kommt das finale Foto: Den Kopf leicht geneigt, das Kinn auf der linken Hand abgestützt und den Blick geradeaus schaut er direkt durch die Kamera hindurch. Bis auf seine Arme und sein Gesicht geht alles über in den schwarzen Hintergrund.

Nach dem Fotoshooting muss Martinez Hartmann weiter, denn das Porträt muss bearbeitet und der Videoclip geschnitten werden. Der Clip habe sich beim ersten Fototermin ergeben, „es kommen dadurch mehr Emotionen rüber“, berichtet die Fotografin. Das Gesamtprodukt veröffentlicht sie auf ihrem Instagram-Kanal @martinez.fotografie.

Wie es nach der Fotoaktion weitergehen soll, weiß sie noch nicht. Ihr schwebt ein Treffen mit allen Beteiligten vor. Auch könne sie sich vorstellen, die Fotos auf Plakate zu drucken. In erster Linie hofft sie aber, „dass das Statement ankommt und sich die Menschen gegen Rassismus erheben, gerade weil ich ein Kind und damit Verantwortung für seine Zukunft habe.“

