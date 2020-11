Bei Balkonbrand in der Nordstadt erleidet Mieterin leichte Rauchgasvergiftung

Hannover

Bei einem Feuer auf dem Balkon eines Mehrfamilienhauses in der Nordstadt hat eine Mieterin am Sonntagnachmittag Brandrauch eingeatmet und möglicherweise eine leichte Rauchgasvergiftung erlitten. Wegen des schnellen Einsatzes der Feuerwehr konnten zwei Seniorinnen aus der Wohnung gerettet werden. Die Brandursache ist noch unklar.

Laut Feuerwehrsprecher Martin Trang waren die Einsatzkräfte gegen 16.10 Uhr wegen des Balkonbrandes zu dem Haus am Engelbosteler Damm gerufen worden. Beim Eintreffen von Löschzügen aus der nahen Feuer- und Rettungswache 1 sowie der Ortsfeuerwehr Limmer drohten die Flammen bereits vom Balkon auf der Rückseite des Gebäudes auf die dazugehörige Wohnung überzugreifen. Rettungskräfte brachten deshalb aus der unmittelbar betroffenen Wohnung umgehend zwei ältere Bewohnerinnen ins Freie. Gleichzeitig konnten Feuerwehrleute mit einem schnellen Löscheinsatz die Flammen eindämmen und ein Übergreifen des Brandes auf die Wohnung verhindern.

Rauchgas breitet sich im Gebäude aus

Wie die Feuerwehr mitteilt, breitete sich allerdings schnell Brandrauch durch eine zerbrochene Scheibe und mehrere geöffnete Fenster in dem Gebäude aus. Eine Mieterin aus dem Obergeschoss atmete den Qualm ein und wurde von Rettungskräften später vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Während des Feuerwehreinsatzes waren auf dem Engelbosteler Damm die Stadtbahngleise in beiden Richtungen gesperrt.

Zur Höhe des entstandenen Schadens konnte die Feuerwehr noch keine Angaben machen. Zurzeit ermittelt die Polizei wegen der möglichen Brandursache. Die Feuerwehr und ein Rettungsdienst waren bis um etwa 18 Uhr mit 27 Helfern und acht Fahrzeugen an der Brandstelle im Einsatz.

Von Ingo Rodriguez