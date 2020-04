Bei Corona-Quarantäne: Gesundheitsämter müssen künftig Personendaten an Polizei übermitteln

Hannover

Jeder, der in Niedersachsen wegen des Coronavirus unter Quarantäne steht, muss künftig damit rechnen, dass seine Daten von den Gesundheitsbehörden an die Polizei weitergegeben werden. Das geht aus Schreiben des Innenministeriums und des Gesundheitsministeriums vom Freitag hervor. Beide liegen der HAZ vor. Weitergegeben würden aber keine ärztlichen Befunde, sondern lediglich Name, Nachname, Geburtsdatum und Wohnadresse sowie der Quarantänestatus, heißt es von Seiten der Behörden. Dies geschehe ausschließlich zum Schutz der Polizeibeamten, die wissen müssten, ob sie es bei einem Einsatz möglicherweise mit Covid-19-Patienten zu tun haben könnten, sagte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums am Sonnabend der HAZ. Zuerst hatte der NDR berichtet.

Bezug aufs Polizeigesetz

Die Information enthalte auch keine Angaben darüber, ob jemand als Kontaktperson oder als infizierte Person unter Quarantäne stehe, sagte der Sprecher weiter. Allerdings: In einem Schreiben des Gesundheitsministeriums vom 31. März 2020 heißt es noch ausdrücklich, dass die Gesundheitsämter die Anschriften positiv getesteter, unter häuslicher Quarantäne stehender Personen an die Polizei weiterleiten sollten. Der Paragraf 41 des Polizeigesetzes erlaube eine Übermittlung personenbezogener Daten, um Gefahren abzuwehren.

Datenschutzbeauftragte protestiert

Dagegen regte sich offenbar erheblicher Widerstand. Die Datenschutzbeauftragte des Landes, Barbara Thiel, beispielsweise protestierte intern wegen massiver Zweifel an der Rechtmäßigkeit dieser Datenübermittlung. „Es geht hier um Gesundheitsdaten und die Aufhebung der ärztlichen Schweigepflicht, dafür ist eine spezialgesetzliche Grundlage nötig“, sagte sie. Anders als in dem Schreiben des Ministeriums behauptet, sei sie zudem an dem Verfahren nicht beteiligt worden.

Man werde die Ausführungen Thiels sorgfältig abwägen, teile ihre Ansicht nach erster Prüfung aber nicht, sagte eine Sprecherin des Innenministeriums am Sonnabend. Die Maßnahme sei auch nicht effektiv, betonte Thiel weiter. Viele Infizierte wüssten gar nicht um ihre Erkrankung. Es sei viel sinnvoller, die Polizei endlich umfänglich mit Schutzausrüstungen zu versehen. Auch mehrere Landkreise protestierten. Nachdem sie auch über die kommunalen Spitzenverbände die Rechtmäßigkeit der Datenübermittlung angezweifelt hätten, habe man sich zu einer Klarstellung veranlasst gesehen, heißt es in dem Schreiben des Innenministeriums vom Freitag.

„Übermittlungspflicht der Gesundheitsämter “

Es gebe eine „Übermittlungspflicht der Gesundheitsämter“, heißt es jetzt. Die ortsansässige Polizeibehörde müsse in die Lage versetzt werden, sich vor einer Infizierung im Dienst zu schützen. Sie müsse auch überprüfen können, ob das Kontaktverbot einer in Quarantäne befindlichen Person eingehalten werde. Jetzt sollen in der endgültigen Version aber nur die Zentralen Leitstellen die Quarantäne-Listen der Gesundheitsämter erhalten. Diese seien spätestens nach 14 Tagen zu löschen. Eine Übermittlung des Quarantänestatus an die Einsatzkräfte vor Ort ist nicht pauschal, sondern nur für jeden Einzelfall zulässig – wenn der Einsatz das erforderlich macht. Zuvor hieß es nur generell, dass Gesundheitsämter die Anschriften an die Polizei übermitteln müssen. Damit soll jetzt offenbar ausgeschlossen werden, dass komplette Listen auf den Polizeidienststellen einsehbar sind.

Nach einer Korrektur in einer Verfügung über verschärfte Besuchsverbote in den eigenen vier Wänden von einem Tag auf den anderen steuerten Niedersachsens Ministerien hier also offenbar zum zweiten Mal innerhalb kürzester Zeit nach.

Von Jutta Rinas