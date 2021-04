Hannover

Seit Inkrafttreten des neuen Bundesinfektionsschutzgesetzes müssen auch in Hannovers Bussen und Bahnen sowie in den dazugehörigen Haltestellen FFP2-Masken getragen werden. Die bisher auch erlaubten medizinischen Einmalmasken, auch OP-Masken genannt, sind jetzt nicht mehr zugelassen.

FFP2-Masken in der Üstra

Bei der Üstra hat es am Wochenende keine großen Probleme gegeben. „Die meisten Leute tragen sowieso schon FFP2-Masken“, sagt Sprecher Udo Iwannek. „Wer es noch nicht tut, wird von uns darauf aufmerksam gemacht. Die meisten Leute sind aber sehr einsichtig.“

In den sozialen Netzwerken gibt es um die Neuregelung heftige Diskussionen. Ein Grund: In vielen Beipackzetteln von FFP2-Masken steht, dass sie nicht gegen Viren schützen. Das ist ein medizinisch korrekter Hinweis, der in der Praxis aber kaum Relevanz hat. Corona-Viren sind so klein, dass sie in der Luft nur mithilfe von Aerosolen übertragen werden, an denen sie anhaften. Und gegen die – größeren – Aerosole schützen FFP2-Masken.

Auch Schulkinder müssen FFP2-Masken tragen

Der andere Grund für Diskussionen: Nur Kinder unter sechs Jahren und Menschen mit Attest sind von der FFP2-Pflicht befreit. Das bedeutet: Auch Schulkinder müssen jetzt in Bussen und Bahnen FFP2-Masken tragen. Lange Zeit hatte es für sie kaum passende Masken in Kindergrößen gegeben, zudem hatten Kinderärztinnen und -ärzte sowie der Kinderschutzbund darauf hingewiesen, dass junge Kinder nicht zu lange mit den relativ dichten FFP2-Masken atmen sollten.

Inzwischen gibt es aber Masken in Kindergrößen, und das medizinische Risiko des Maskentragens wird von den meisten Experten als deutlich geringer angesehen als das Infektions- und Übertragungsrisiko.