Hannover

Rainer Beckmann ist erbost. Der Chef des Verbandes der Haus- und Grundeigentümer in Hannover wirft dem Abfallwirtschaftsbetrieb Aha „diktatorische“ Verhaltensweisen vor. Grund für das harte Urteil sind die Pläne von Aha, in Hannover den gelben Sack für Verpackungsabfälle abzuschaffen und stattdessen gelbe Tonnen einzuführen, verpflichtend für jeden Hauseigentümer. Geplant ist die Umstellung für Hannover zum 1. Januar 2023. Im Umland sollen die Säcke erst später durch Tonnen ersetzt werden.

Aha sei ein Service-Unternehmen, deshalb müsse jeder Bürger die Wahlfreiheit haben, ob er lieber den Sack oder die Tonne nutzen wolle, meint Beckmann. „Gerade in dicht besiedelten Stadtteilen sollte man diese Alternative haben, denn es ist auch eine Frage des Platzes“, sagt der Vorstandsvorsitzende des Vereins. Vor vielen Häusern sei einfach kein Platz.

Anzeige

CDU : Das ist eine Frechheit

Ähnlich harsch äußerte sich auch die CDU-Ratsfraktion. Fraktionschef Jens Seidel sprach von einer „ Frechheit“, wie Aha und die Region in dieser Angelegenheit vorgingen. Negativ stoße zum Beispiel der Begriff „Tonnenverweigerer“ auf, der in der Vorlage für die Regionspolitik verwendet wird. Es gebe gute Gründe für und gegen die jeweilige Form der Entsorgung, die je nach individueller Wohnsituation variieren könnten, meint Seidel. Deshalb spricht auch er sich für die Wahlfreiheit aus. Denn die Platzierung von 71.000 zusätzlichen Tonnen kann er sich in Hannover nicht vorstellen.

Weitere HAZ+ Artikel

Lesen Sie auch: So diskutieren die HAZ-Leser über Sack und Tonne

Der fehlende Platz in manchen Stadtteilen ist auch aus der Sicht der großen Wohnungsunternehmen ein Problem. „Wenn es eine Tonne geben sollte, brauchen wir eine gute Kooperation mit der Stadt, um Stellflächen zu finden“, sagt Frank Eretge vom Wohnungsunternehmen Gundlach, gleichzeitig Sprecher der Arbeitsgemeinschaft der Wohnungsunternehmen in der Region Hannover. Problematisch seien die Platzverhältnisse vor allen in den Stadtteilen List, Südstadt und Döhren, meint er.

„Die Säcke nerven“

Grundsätzlich sei es aber als positiv zu bewerten, dass sich Aha mit dem Thema beschäftige. Denn die „Säcke nerven“, wenn stärkerer Wind diese durch die Stadt wehe. Dennoch wäre auch den Wohnungsunternehmen ein Mischsystem lieber, bei dem die Hauseigentümer zwischen Sack und Tonne für den Verpackungsmüll wählen könnten.

„Auch eine Frage des Platzes“: Der Hauseigentümerverband fordert die Wahlfreiheit zwischen Sack und Tonne. Quelle: Christian Behrens (Archiv)

Und Eretge findet es problematisch, dass über den Umstieg auf Tonnen entschieden werde, ohne vorher mit der Wohnungswirtschaft zu reden. „Uns entstehen Kosten, wenn wir neue Stellplätze bauen müssen“, sagt er. „Das stößt auf.“

Aha macht wenig Hoffnung

Auch in der Sitzung des Abfallwirtschaftsausschusses war „ Wahlfreiheit“ das beliebteste Wort, es kam aus fast allen politischen Richtungen. Zum Beispiel vom stellvertretenden CDU-Fraktionsvorsitzenden Jan Dingeldey. „Es gibt in Hannover extrem verdichtete Gebiete, da fällt es den Leuten schwer, eine Tonne aufzustellen“, sagte er. Wenn sich in den Verhandlungen mit dem Dualen System Deutschland ( DSD), das für die Entsorgung des Verpackungsmülls zuständig ist, die Chance auf eine Wahlfreiheit ergebe, müsse zugegriffen werden, betonte er.

Allerdings machte der stellvertretende Aha-Geschäftsführer Maik Renneberg wenig Hoffnung, dass das DSD den Bürger freistellt, ob sie weiterhin den Sack oder die Tonne nutzen. Renneberg berichtete von Vorgesprächen mit dem DSD. Demnach werde dort eine Wahlfreiheit kategorisch abgelehnt. „Das ist für das DSD wegen der entstehenden doppelten Kosten unwirtschaftlich“, sagte er. Sollte es in Hannover dennoch eine Wahlfreiheit geben, sei eine Klage des DSD sicher.

Details sind noch unklar

Um Details zur Aufstellung der Tonnen ging es am Donnerstag bei der Beratung der Politiker noch nicht. Wie zu erfahren ist, setzt Aha in verdichteten Wohngebieten möglicherweise auf unterirdische Sammeltonnen für mehrere Häuser. Eine andere Möglichkeit wäre, große Sammeltonnen beispielsweise zwischen Bäumen aufzustellen, dem müsste aber die Landeshauptstadt zustimmen.

Von Mathias Klein