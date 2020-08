Bekiffter E-Rollerfahrer stürzt am Hauptbahnhof Hannover und verletzt sich dabei

Hannover

Ein 23-Jähriger hat am Sonnabendmorgen in Hannovers Innenstadt bei einer Fahrt mit einem Elektroroller Kopfverletzungen erlitten. Er war in der Unterführung unterhalb des Hauptbahnhofs mit dem gemieteten Gefährt gegen einen Metallpfeiler gefahren und anschließend gestürzt. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass der junge Mann während der Fahrt unter dem Einfluss von Drogen stand.

Wie die Polizei mitteilt, was der 23-Jährige mit dem Roller gegen 6.20 Uhr auf der Lister Meile in Richtung Ernst-August-Platz unterwegs. In der Unterführung fuhr er gegen den Pfeiler, stürzte und verletzte sich dabei. Anschließend ging er zur Wache der Bundespolizei und meldete den Unfall. Von dort wurde er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert.

Da er gegenüber der Polizei angegeben hatte, vor dem Unfall Marihuana geraucht zu haben, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Außerdem entdeckten die Beamten bei ihm Heroin, Amphetamin und weiteres Marihuana. Die Polizei vermutet, dass der junge Mann die Drogen verkaufen wollte, und leitete ein Verfahren wegen unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln ein. Zudem muss er sich wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

Von Tobias Morchner