Die Stadt Hannover will Luftfilter zum Schutz vor Corona-Infektionen in Klassenzimmern einbauen, so viel ist klar. Aber noch bleibt unklar, wie rasch die Geräte installiert werden können. Bis zum Beginn des neuen Schuljahrs nach den Sommerferien werde man das nicht bewerkstelligen können, teilte die Stadt jüngst mit. Denn noch sei unklar, wie die Förderrichtlinien des Landes aussähen und ob genügend Geräte auf dem Markt seien. Lesen Sie hier den ausführlichen Bericht.

Die Abstimmungsprobleme zwischen der Stadt Hannover und dem Land Niedersachsen haben lebhafte Debatten bei den Leserinnen und Lesern der HAZ ausgelöst. Hier geben wir die Zuschriften in Auszügen wieder.

HAZ-Leser Rainer Tepe aus der Wedemark: „Bitte keine Schnellschüsse“

Die aktuelle Berichterstattung zu Luftfiltern und der zu befürchtende Einbau dieser Geräte, unterstützt durch staatliche Förderung, hat ein sehr großes Potenzial, es in die Schwarzbücher des Bundes der Steuerzahler zu schaffen, wenn die Geräte in den Klassenräumen verstauben oder sogar Lagerraum angemietet werden muss, um sie dort abzustellen. Auf einmal sind Elternvertreter Experten für diese Technologien, und Schulleiter werden zur Bewertung der Schule mit der besten Luft herangezogen.

Die Belastung in den Klassenräumen wird leider komplett ausgeblendet, ganz zu schweigen von den mit Luftfiltern und Fensterlüftung verbundenen deutlich höheren Energiekosten zur Beheizung der Räume. Prof. Kähler hat sicher recht, dass Luftfilter zur Eindämmung der Pandemie helfen, auch das Umweltbundesamt gesteht diesen Geräten mittlerweile entsprechende Wirkung zu, bemängelt aber, dass andere Belastungen damit nicht reduziert werden.

Die besten Schulen in Bezug auf die Luftqualität verfügen über kontrollierte Be- und Entlüftungssysteme mit Wärmerückgewinnung, zentral oder dezentral, in den meisten Fällen dürften das die in den vorigen Jahren errichteten Passivhausschulen sein. Etliche Kommunen in der Region Hannover sind diesen Weg gegangen und sollten sehr froh darüber sein.

Natürlich sollen unsere Kinder den bestmöglichen Schutz erhalten, aber das geht weder bei Luftfiltern noch bei Lüftungsgeräten auf die Schnelle, ganz zu schweigen von den Kosten. Aber die reine Ausstattung von Klassenräumen mit Luftfiltern hat viel von der Logik des Misslingens, wie sie Dietrich Dörner sehr anschaulich beschrieben hat. Bitte keine Schnellschlüsse, sondern sinnvolles und zielgerichtetes Vorgehen.

HAZ-Leser Thomas Harnisch aus Hannover: „Der Rat kann es nicht“

Der Artikel kann bei den betroffenen Bürgern (Eltern!) kaum noch Kopfschütteln, eher Resignation auslösen. Luftfilter in Klassenräumen sind schon seit Monaten als effizientes Mittel gegen die Ausbreitung des Coronavirus in den Schulen bekannt. Passiert seitens der Politik ist bisher nichts. Laien (Politiker!) haben wissenschaftliche Erkenntnisse schlicht ignoriert.

Plötzlich stehen Geldmittel (Steuergelder!) für die Ausrüstung der Schulen mit Luftfiltern zur Verfügung. Wenn man nun glaubt, jetzt gehe es voran, es werde investiert, in den Sommerferien gebaut, so hat man die Rechnung ohne den Rat der Stadt Hannover gemacht. Erst mal Urlaub, dann mal weitersehen, ist das Motto dieser Ratsmitglieder. Diesem „Rat“ kann man nur raten: Bitte wieder hinlegen – ihr könnt es nicht!

Ein Luftfiltergerät steht in einem Fachraum eines Gymnasiums. Quelle: Hauke-Christian Dittrich, dpa (Archiv)

HAZ-Leserin Wera Brauseneick aus Hannover: „Fakten flott ermitteln“

Wie wichtig sind unserer Politik die Grundschulkinder in Pandemiezeiten? Nachdem die Landesregierung sich endlich bewegt hat und 80 Prozent der Kosten für die Beschaffung von Lüftern für die Klassen 1 bis 6 übernehmen wird, muss nun für hannoversche Schulen noch der Rat der Stadt Hannover über die restliche Kostenübernahme von 20 Prozent entscheiden.

Dies wird noch eine Weile auf sich warten lassen: Der Rat geht in die Sommerpause! Vorher ist eine solche Entscheidung natürlich nicht mehr zu schaffen. Man weiß in der Stadtverwaltung ja gar nicht, wieviele Lüfter man braucht und was sie kosten sollen. Da müssen erst mal die Klassenräume gezählt werden! Statt nach den Diskussionen der vergangenen Wochen um die Gesundheit der Schulkinder flott die Fakten zu ermitteln und eine Eiltvorlage für den Rat zu fertigen … Es ist nicht zu fassen!

HAZ-Leserin Miriam Moszczynski aus Hannover: „So schnell wie möglich installieren“

Ich hoffe, dass mobile oder feste Luftfilter so schnell wie möglich angeschafft und aufgestellt beziehungsweise installiert werden. Ansonsten bin ich skeptisch, was nach den Ferien mit dem Präsenzunterricht wird.

HAZ-Leser Christian-O. Heyner aus Wunstorf: „Es gibt keine Patentrezepte“

Einzelventilatoren sind nicht geeignet, weil sie eigentlich immer nur den „eigenen Saft“ umrühren. Es wäre mindestens nötig, einen Filter mit zusätzlichem „UV-Verbrenner“ zuzuordnen. Dann aber wäre zusätzliches Lüften immer noch erforderlich, um Frischluft hereinzulassen. Deshalb wären auch die Versuche, die etwa in Wunstorfs Verwaltung und Schulen mit Einzelventilatoren erfolglos unternommen wurden, bei wenig Überlegung, oder gar Einholen von Sachverstand überflüssig gewesen.

Man sollte immer mal wieder zurückdenken, vor allem wenn es sich um Physik handelt. Jeder kennt doch wohl das „Flasche-leer-Prinzip“! Man kann eine Getränkeflasche nicht entleeren, wenn keine Luft hereinströmt – es sei denn, man will Vakuum erzeugen. Dieses zu beherzigende Prinzip trifft auch auf Klassenräume zu! Insofern ist der Vorschlag, zunächst Ventilatoren, in die Fenster zu integrieren sehr vernünftig. Man führt Frischluft zu und im Gegenzug wird Schadluft über undichte Türen und Fenster herausgelassen.

Doch was passiert im Winter? Da ist dann eine zentrale Absaugung der Raumluft mit einen „UV-Brenner“ die richtige Lösung! Im Gegenzug wird Frischluft angesaugt, über einen Filter mit UV-Brenner gereinigt, die dann über einen Luftmischer, um den Wärmeabfluss zu verringern, ganz oder teilweise mit der gereinigten Abluft gemischt wird. Das ist teurer, aber wirksam. Teurer vor allem deswegen, weil Luftmischung an sich aufwendig ist. Dafür wird ein einfacher Filter (AK-Kohle) benötigt, und der hat nur geringen Druckwiderstand. Das funktioniert – garantiert! So, und jetzt machen wir ein Projekt und sehen zu, was das kostet: Patentrezepte gibt es dazu nicht!

HAZ-Leser Henning Syberg aus Sehnde: „Vorsorgliche Quarantäne streichen“

Die einfachste, effektivste und günstigste Maßnahme zur Sicherstellung von Präsenzunterricht nach den Ferien liegt doch auf der Hand: einfach die vorsorgliche Quarantäne für die gesamte Klasse abschaffen. Positive Schnelltests werden mit PCR-Tests abgesichert. Nur der Betroffene geht in Quarantäne, der Rest bleibt im Präsenzunterricht. Andernfalls drohen ständige Wechsel aufgrund einzelner (vermeintlich) positiver Schnelltests.

HAZ-Leser Dirk Tiedemann aus Garbsen: „Wie wäre es mit Ärmel hochkrempeln?“

Hallo, ist da wer? Seid ihr ausgeschlafen und bereit zum letzten Test vor den großen Ferien? So oder ähnlich versuchen Lehrende im ganzen Land, die Schüler aufzumuntern und wachzurütteln, die nach gut eineinhalb Jahren Pandemie inhaltlich nicht mehr mitkommen. Bei vielen reicht die Note zur Versetzung nicht. Vielen Lehrern fällt es schwer, diese außergewöhnlich große Schülerschar im Lernen zu unterstüzen – trotz ausgefeilter Sonderpädagogik und Sommercamp. Zu viele Schüler fallen mit gravierenden Mängeln beim Lernerfolg aus dem Raster, das zeigten Zeugniskonferenzen schon vor Wochen.

Hallo Kultusminister, hallo Kommunalpolitiker: Was habt ihr gelernt? Was habt ihr unternommen, um eine angemessene Beschulung sicherzustellen? Wie wird verhindert, dass sich deutlich mehr als eine Minderheit von Schülern ins Abseits geschoben fühlt? Die Hausaufgabe bestand darin, auch in schwierigen Phasen einen Präsenzunterricht sicherzustellen. „Homeschooling“ mit nicht vorhandenen räumlichen, technischen Vorraussetzungen war und ist eine Zumutung vor allem für jüngere Schüler.

Ich befürchte, auch in Jahr zwei dieser Pandemie wird sich kaum etwas ändern: keine Impfempfehlung für Schüler, Maske auf, Fenster auf, ansonsten Plan B oder C zu Hause? Spätestens im Winter und beginnenden Jahr drei soll immer noch dieses Muster gelten? Wie wäre es mit Sommercamp, Ärmel hochkrempeln und Luftfilteroffensive? Agenda 2022 – statt Füße hoch und auf die Agenda 2040 setzen.

