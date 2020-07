Bekommt Hannover einen Baumwipfelpfad wie Bad Harzburg?

Hannover

Auf einer Brücke von Baumkrone zu Baumkrone spazieren – das könnte in der Eilenriede bald möglich werden. Die Mehrheitsfraktionen im Rat ( SPD, Grüne, FDP) wünschen sich mehr Naturerleben im hannoverschen Stadtwald. Die Stadt solle Vorschläge machen, so heißt es in einem gemeinsamen Antrag, wie das gelingen könne, etwa mit einem Baumwipfelpfad, einem Ausbau der Waldstation und ähnlicher Maßnahmen. Der Antragsentwurf liegt der HAZ vor, nach den Sommerferien werden sich die Ratsgremien mit den Wünschen befassen.

Idee treibt SPD schon länger um

Die Idee für einen Baumwipfelpfad treibt die SPD dem Vernehmen nach schon länger um. Die Brückenkonstruktion könnte nach Ansicht der Genossen von der Waldstation nahe der Kleestraße ausgehen oder auch am Zoo beginnen. Bereits gebaute Baumwipfelpfade wie der in Bad Harzburg seien touristische Anziehungspunkte. Von einem solchen Projekt könne Hannover profitieren, insbesondere vor dem Hintergrund der Bewerbung um den Titel der Kulturhauptstadt 2025, meint die SPD.

Die Grünen finden das im Prinzip gut, wollen sich aber nicht nur auf eine Baumkronen-Brücke festlegen. „Es gibt auch andere Möglichkeiten, das Naturerlebnis zu steigern, etwa den Aussichtsturm der Waldstation zu erhöhen“, heißt es aus den Reihen der Grünen. Auch die FDP kann sich mit einem Baumwipfelpfad anfreunden.

Bau des Pfads dürfte Millionen Euro verschlingen

Am Ende dürfte die Umsetzung eine Kostenfrage sein. Der etwa ein Kilometer lange Pfad in in Bad Harzburg hat 4,6 Millionen Euro gekostet, zwei Millionen Euro Fördergeld aus EU-Töpfen konnte die Stadt abschöpfen. Derzeit sind die öffentlichen Kassen wegen der Corona-Krise leer. Hannovers Kämmerer warnt vor überflüssigen Ausgaben. Auf der anderen Seite hat sich der Pfad in Bad Harzburg als Besuchermagnet entpuppt: Eine Million Menschen wandelten im vergangenen Jahr über die Brücken – und bezahlten Eintritt.

