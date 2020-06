Beleidigung und Widerstand: ZAG-Chef hat wegen Corona Ärger mit der Polizei

Hannover

Einer der reichsten und wohl auch exzentrischsten Menschen in Hannover hatte in jüngster Zeit wiederholt Ärger mit der Polizei: Martin Weiß, Gründer und Eigentümer der Zeitarbeitsfirma ZAG. Jetzt wird gleich in mehreren Fällen gegen den 71-Jährigen ermittelt.

Weiß soll wiederholt gegen Vorschriften des Landes Niedersachsen zur Eindämmung der Corona-Epidemie verstoßen haben. Mindestens zweimal gab es Polizeieinsätze gegen den 71-Jährigen: einmal auf dem Vereinsgelände des TuS Vinnhorst, den der Multimillionär seit Jahren finanziell unterstützt, und einmal in der ZAG-Zentrale in der List.

Quarantäne nach Südamerika-Urlaub gebrochen?

Weiß soll, so lautet der eine Vorwurf, am 27. April in der Firmenzentrale an der Ecke von Podbielskistraße und Eulenkamp eine Führungskräftetagung mit etwa 50 Teilnehmern einberufen haben. Das Problem dabei: Der 71-Jährige war erst wenige Tage zuvor aus einem mehrwöchigen Urlaub zurückgekehrt. Weiß war am 24. und 25. April aus Chile kommend über Mexiko und Amsterdam nach Hannover gereist.

Hier residiert der Personaldienstleister ZAG an der Ecke Podbielskistraße / Eulenkamp. Quelle: Google-Maps

Nach der damals gültigen Corona-Verordnung des Landes hätte er sich anschließend für zwei Wochen in häusliche Quarantäne begeben müssen. Stattdessen versammelte Weiß die Mitarbeiter um sich – offenbar schaltete einer von ihnen daraufhin die Polizei ein. Es sei ein Verfahren wegen Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz gegen einen 71-Jährigen eingeleitet worden, erklärte eine Polizeisprecherin dazu.

„Dank an unsere Anwälte“

In einer E-Mail soll Weiß die Beamten anschließend verhöhnt haben. Die Truppe sei „demoralisiert“ wieder abgezogen, heißt es dort. „Dank an unsere Anwälte.“ Sonst hätte es „eine körperliche Auseinandersetzung gegeben und wir hätten gewonnen – wie immer“. Er befinde sich auch nur „,offiziell‘ in der Pflichtquarantäne“, schreibt Weiß an eine Geschäftspartnerin.

Über einen weiteren Fall berichtete am Donnerstag die „Bild“-Zeitung. Weiß hatte am 26. Mai etwa 100 Führungskräfte zu einer Klausurtagung auf dem Vereinsgelände des TuS Vinnhorst zusammengerufen. Laut Polizei wurden die Beamten von einer Zeugin gerufen. 90 Ordnungswidrigkeitsverfahren wurden eingeleitet, weil die vorgeschriebenen Mindestabstände nicht eingehalten worden seien, erklärte eine Polizeisprecherin.

„Pappkameraden“ von der Polizei ?

Man habe die Tagung schließlich beendet, was auf „Unverständnis“ gestoßen sei. „Während der Sachverhaltsklärung kam es zu Beleidigungen und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte“, berichtet die Sprecherin. Offenbar belegen Handyvideos was sie damit meint: Weiß soll die Beamten demnach „Pappkameraden“ genannt haben. Sie machten „einen auf wichtig“. Darauf reagierten wiederum die Beamten mit Unverständnis und leiteten ein Strafverfahren wegen Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ein.

Weiß bestätigte beide Vorfälle gegenüber der HAZ, kann ein Fehlverhalten aber nicht erkennen. „Die geltenden Quarantänevorschriften wurden selbstverständlich strikt von mir eingehalten.“ Alle Führungskräfte hätten zudem Schutzmasken getragen. Gegen den Einsatz im Biergarten des TuS Vinnhorst werde er seinerseits Strafanzeige erstatten und die ZAG Schadensersatzansprüche geltend machen.

Namensrechte für Veranstaltungsarena

Eigentümer Günther Papenburg (links) und ZAG-Chef Martin Weiß haben einen Vertrag über zehn Jahre für die Namensrechte an der früheren Tui-Arena abgeschlossen. Quelle: Samantha Franson

Die Zeitarbeitsfirma ZAG ist ein mittlerweile bundesweit tätiger Personaldienstleister mit mehr als 100 Geschäftsstellen und mehreren Hundert Millionen Euro Jahresumsatz. ZAG hat in diesem Jahr für 5 Millionen Euro die Namensrechte an der früheren Tui-Arena in der Nähe des Messegeländes bis 2030 erworben. Weiß sitzt auch im Vorstand der ZAG-Stiftung Pro Chance zur Unterstützung von Kindern und Jugendlichen.

Von Karl Doeleke