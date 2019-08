Hannover

Die Vogelsiedlung im Stadtteil Groß-Buchholz ist eine durchaus beschauliche Wohngegend. Im Gebiet zwischen dem Sperberweg und der Milanstraße blühen die Vorgärten derzeit prächtig. Die Einfahrten zu den Gebäuden sind gefegt, die Einfamilienhäuser gepflegt.

Lieferdienste bringen nachts Pizza, die niemand bestellt hat

Doch Vorkommnisse im Kranichzug, einer Straße der Siedlung, trüben diese Idylle. Seit Monaten werden dort Anwohner regelmäßig auf offener Straße grundlos beschimpft und beleidigt, mit Worten, die weit unter die Gürtellinie zielen. Einige Hausfassaden sind mit Eiern beworfen worden. Regelmäßig, meistens abends oder nachts, klingeln Pizzaboten, Lieferdienste oder Taxifahrer an den Häusern, obwohl dort niemand einen Auftrag erteilt hat. „Wir werden hier unseres Lebens nicht mehr froh und trauen uns kaum mehr aus dem Haus“, sagt eine Anwohnerin.

„So schlimm war es noch nie“

Eine achtköpfige deutsche Familie, die vom Kommunalen Sozialdienst der Stadt betreut wird, soll, so berichten es die Nachbarn, dafür verantwortlich sein. „Es gibt Ärger mit denen, seit sie hierher gezogen sind, aber so schlimm, wie jetzt war es noch nie“, sagt ein Anwohner.

Die HAZ hat mit insgesamt sechs verschiedenen Betroffenen gesprochen. Aus Angst vor den möglichen Folgen möchte niemand seinen Namen in der Zeitung lesen. Auch ein Foto lehnten alle Gesprächspartner ab. „Wer weiß, was dann hier noch passiert“, sagt einer.

Bezirksbürgermeister fordert runden Tisch

Die Eltern seien offenbar mit ihren sechs Kindern vollkommen überfordert. Vor allem die größeren Jungen der Familie könnten sich alles erlauben, sagen die Nachbarn. Die Polizei wird regelmäßig zu Einsätzen in den Kranichzug gerufen. Meist speichern die Beamten die Anlässe für ihr Kommen als mehr oder weniger harmlose Streitigkeiten unter Nachbarn ab. „Wenn man trotzdem darauf besteht, eine Anzeige erstatten zu wollen, reden die Polizisten einem das regelrecht wieder aus “, sagt ein Nachbar.

Ein Anwohner, der regelmäßig von zu Hause aus arbeitet, setzt sich nur noch mit Kopfhörern an seinen Schreibtisch, um das Geschrei und die Beschimpfungen aus dem Nachbarhaus nicht mehr hören zu müssen.

Bezirksbürgermeister Henning Hofmann ( SPD) kennt die Probleme in diesem Bereich der Vogelsiedlung. „Ich bin entsetzt über das, was dort passiert“, sagt er. Er fordert, dass sich die Polizei und die Verwaltung so schnell wie möglich an einen Tisch setzen, um eine Lösung zu finden.

Beschuldigte weisen Vorwürfe zurück

Die Familie selbst weist die Anschuldigungen weit von sich. Es sei genau umgekehrt, alle Nachbarn würden ihn und seine Familie immer provozieren, sagt der Vater im Gespräch mit dieser Zeitung. Von den üblen Beschimpfungen, den Eierwürfen und den nächtlichen Pizzabestellungen will weder er noch einer seiner Söhne etwas wissen. „Wir waren das nicht“, sagt der Vater. Dann bricht er das Gespräch ab und verschwindet mit seinen Kindern im Haus.

Die Spuren der Eier, die an das Haus geworfen wurden. Quelle: Tim Schaarschmidt

Für die Stadt, die die Familie betreut, ist die Situation vor Ort keine leichte, zumal die Ämter sich aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes nicht im Detail öffentlich zu den Problemen in der Vogelsiedlung äußern können. „Zusätzlich zu den Angeboten des Kommunalen Sozialdienstes erhalte die Familie weitere Hilfsangebote“, teilt die Verwaltung mit.

„Die Annahme dieser Angebote ist freiwillig, wir können niemanden zwingen“, sagt Stadtsprecherin Konstanze Kalmus. Weitere Möglichkeiten einzugreifen stünden der Verwaltung nicht zur Verfügung. Über Verletzungen der Schulpflicht durch die Familie, wie es von einigen Anwohnern behauptet wird, sei nichts bekannt.

„Ich bringe dich um“

Inzwischen ist die Situation im Kranichzug eskaliert. Mit einem auf dem Hof des Grundstücks abgestellten Auto fuhren einige der Kinder Ende Mai so lange hin und her, bis der Wagen den Zaun des Nachbargrundstücks rammte. Verletzte gab es zum Glück nicht. Ende Juli musste die Feuerwehr zu dem Einfamilienhaus ausrücken.

An einem Sonntagabend gegen 18 Uhr war das Vordach über dem Treppenaufgang in Flammen aufgegangen. Die Polizei fand später heraus, dass eine aus dem Fenster im ersten Stock des Gebäudes geworfene glimmende Zigarette die Flammen verursacht hatte. Nachbarn löschten die Flammen. Vier Mitglieder der Familie mussten in einem Krankenhaus behandelt werden.

„Was muss noch alles passieren, damit die Verantwortlichen bei der Stadt und der Polizei endlich etwas unternehmen“, sagt ein Nachbar. Vor wenigen Tagen bedrohte der älteste Sohn der Familie eine Nachbarin mit dem Tod. „Ich bringe Dich um“, soll er der Frau zugerufen haben.

91-Jähriger mit Vergewaltigung gedroht

Vor etwa einem Jahr war die Situation in der Straße bereits ähnlich heftig außer Kontrolle geraten. Ein Sohn der Familie K. hatte sich eine 91-jährige Nachbarin zum Ziel seiner Attacken ausgesucht. Jedes Mal, wenn sie ihren Vorgarten betrat, hagelte es wüste Beschimpfungen gegen die Seniorin.

Eines Abends klingelte die Besatzung eines Rettungswagens bei der 91-Jährigen. Sie seien zu einer angeblich hilflosen Person gerufen worden. Obwohl die 91-Jährige erklärte, sie sei fit und es gehe ihr gut, musste sich vom Rettungsdienst untersuchen lassen. Erst dann fuhren die Helfer wieder davon.

Die weiteren Recherchen ergaben, dass die Einsatzkräfte von der Telefonzelle am Anfang der Straße alarmiert worden waren. Doch damit nicht genug. Als der älteste Sohn der achtköpfigen Familie der 91-Jährigen mit Vergewaltigung drohte, erstattete das Opfer Anzeige. Es kam zum Prozess. Der Sohn wurde zu einer Jugendstrafe verurteilt. „Danach war lange Zeit einigermaßen Ruhe in der Straße. Seit Kurzem ist er wieder zurück und alles geht weiter“, sagt eine Nachbarin.

Die betroffene Straße in Groß-Buchholz. Quelle: Tim Schaarschmidt

Kontaktbeamter sucht die Streitparteien regelmäßig auf

Nach Angaben der Polizei gibt es seit drei bis vier Jahren wiederkehrend polizeiliche Einsätze im Kranichzug. Dabei gehe es um Konflikte zwischen Mitgliedern einer Familie und wechselnden Anwohnern der Straße. „Der zuständige Kontaktbeamte sucht die Streitparteien regelmäßig auf und führt Gespräche, um die Situation nachhaltig zu entspannen“, teilt die Polizeidirektion mit. Zusätzlich stehe die Polizei im fortlaufenden Austausch mit dem Jugendamt und dem Kommunalen Sozialdienst und informiere diese Stellen über auftretende Probleme.

Menschen im Kranichzug fühlen sich mit der Situation alleine gelassen

Die Menschen im Kranichzug fühlen sich mit der Situation dennoch alleine gelassen. „Wir haben hart gearbeitet, um uns unser Haus leisten und um in Ruhe leben zu können und jetzt müssen wir diese Vorfälle hinnehmen und können gar nichts dagegen machen“, sagt ein Nachbar. Ein anderer ergänzt: „Muss hier wirklich erst etwas richtig Schlimmes geschehen, damit alle aufwachen?“

Von Tobias Morchner