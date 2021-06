Herr Onay, Sie wollen jetzt mehrere City-Straßen vorübergehend für den Autoverkehr sperren, um „Experimentierräume“ zu schaffen. Was genau können wir uns darunter vorstellen?

Das Vorhaben geschieht nicht im luftleeren Raum, sondern ist Teil unseres groß angelegten Innenstadtdialogs. Wir wollen gemeinsam mit Händlern, Gewerbetreibenden, Ratspolitikern und vielen anderen Bürgern darüber sprechen, wie die Innenstadt attraktiver werden kann. Und das bedeutet auch, verschiedene Nutzungsarten des öffentlichen Raums auszuprobieren, jenseits von stehenden oder fahrenden Autos. Ich betone, dass es sich um Modellversuche handelt, die Erkenntnisse liefern sollen, wie die City lebendiger werden kann. Alle – auch die Mitglieder des Rates – sind eingeladen mitzumachen und ihre Ideen einzubringen.

Lesen Sie auch: Straßensperrungen in der Innenstadt: Massiver Widerstand gegen Onays Pläne

Aus der Ratspolitik aber auch von Kaufleuten schlägt Ihnen zum Teil heftige Kritik entgegen. Händler wundern sich, dass jetzt alles ganz schnell gehen soll. Haben Sie ihr Vorhaben nicht genügend mit den Betroffenen abgestimmt?

Nein, das Gegenteil ist der Fall. Es gibt einen Beirat, der gegründet wurde, um den Innenstadtdialog zu begleiten. In dem Beirat sitzen mehr als 120 Vertreter verschiedener Organisationen, etwa der City-Gemeinschaft, der Handwerkskammer und der Fraktionen im Rat. Ende April haben wir die Orte und Zeiträume für unsere Experimentierräume vorgestellt. Die Überraschung bei einigen Kritikern hat mich selbst überrascht.

Ein anderer Vorwurf lautet: Die Corona-Krise ist halbwegs überstanden, die Geschäfte öffnen wieder – und der Stadt Hannover fällt nichts Besseres ein, als die Zufahrt zur Innenstadt und die Parkmöglichkeiten zu behindern. Ist der Zeitpunkt für Ihre Maßnahmen nicht denkbar schlecht gewählt?

Da bin ich ganz anderer Meinung: Der Zeitpunkt ist genau richtig gewählt. Die Menschen atmen auf, wollen die Innenstadt aufsuchen, etwas erleben – und da bieten wir ihnen Neues an. Wir schaffen Erlebnisräume. Ich will der Innenstadt doch nicht die Luft zum Atmen nehmen, im Gegenteil. Es geht mir um Veränderungen, und die brauchen Mut zum Experiment. Im Übrigen: Die Parkhäuser können während der Sperrungen angefahren werden, auch das Parkhaus in der Schmiedestraße.

Sperrung geplant: Die Schmiedestraße entlang der Marktkirche. Quelle: Christian Behrens

Lesen Sie auch: Wie gleichförmig ist das Geschäftsangebot in Hannovers Innenstadt?

Aber ein Stück weit geht es Ihnen doch auch um die Verkehrswende und darum, den Autoverkehr zurückzudrängen. Ratspolitiker unterstellen Ihnen, mit den probeweisen Straßensperrungen Wahlkampf für die Grünen zu machen.

Ich mache keinen Wahlkampf, sondern eine Kampagne für die Innenstadt. In allen Städten Deutschlands wird derzeit diskutiert, wie die Zentren attraktiver werden können. Das Land Niedersachsen setzt selbst Millionen Euro schwere Programme zur Unterstützung der Innenstädte auf. Hannover ist bereits sehr weit, weil hier nicht nur diskutiert, sondern ausprobiert wird.

Lesen Sie auch: Roof-Walks, mehr Kultur und ein neuer Steintorplatz: Diese Ideen sollen Hannovers Innenstadt attraktiver machen

Die autofreie Innenstadt war Ihr zentrales Wahlkampfversprechen. Jetzt erhebt sich bereits Widerstand gegen einzelne Straßensperrungen, die nur wenige Wochen dauern. Wie weit wird der Weg zur autofreien Innenstadt?

Die autofreie Innenstadt ist kein Selbstzweck. Vielmehr geht es darum, die Räume besser zu nutzen, sodass alle in der City etwas davon haben – Händler, Gewerbetreibende, Gastronomen und Besucher. Als es vor vielen Jahren darum ging, Fußgängerzonen rund um den Kröpcke oder auf der Lister Meile einzurichten, gab es auch eine Menge Skepsis. Heute ist die Fußgängerzone nicht aus der Innenstadt wegzudenken. Ich denke, dass wir bis 2030 eine autofreie Innenstadt haben werden. Daran arbeiten wir.

Von Andreas Schinkel