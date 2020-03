Hannover

Belit Onay öffnet die Tür seines Dienstzimmers und blickt auf eine Runde von Menschen, die bei Kaffee und Wasser um einen großen Tisch versammelt sitzt. Alle gucken zu ihm. Er lächelt, entspannt steht er da im Anzug, ohne Krawatte. „Herr Möhrs?“ Halb fragend, halb hereinbittend blickt Onay im Raum nach Bürger Nummer zwei, der an diesem Tag früh eine Marke zog.

Es ist wie beim Arzt: Zur Bürgersprechstunde des Stadtchefs kommen Leute, die auf Hilfe hoffen. Herbert Möhrs, früher SPD-Wähler, jetzt aus Frust abstinent, setzt sich für den zügigen Neubau des Lindener Godehardistifts ein. Er hörte davon, dass Bauen in Hannover von Amts wegen lange dauern kann, es ist eins von diesen Dienstleistungsproblemen. Rechtzeitig will er deshalb warnen, in höchstens drei Jahren müsse der Bau stehen. Nach ein paar Minuten kommt er heraus. Onay wolle das prüfen, berichtet Möhrs. Mehr hat er nicht erwartet. Aber dass im OB-Büro jetzt „ein frischer Grüner“ sitzt, das gefällt ihm.

Der alte Schreibtisch ist für den hoch gewachsenen Belit Onay zu klein. Ein neuer ist bereits bestellt. Auch eine Krabbelecke plant der Oberbürgermeister, der demnächst zum zweiten Mal Vater wird. Quelle: Tim Schaarschmidt

Krabbelecke im OB-Büro

Seit 100 Tagen ist Hannovers Oberbürgermeister auf dem Posten, der für Sozialdemokraten reserviert schien. Was der groß gewachsene Belit Onay schnell bemerkte im Büro seiner Vorgänger: Der barock anmutende Schreibtisch ist zu klein, seine Knie stoßen an Ecken und Kanten. Ein neues Modell ist bestellt. Dazu will der Familienmensch Onay, 39, eine Krabbelecke einrichten, er wird bald zum zweiten Mal Vater. Insgesamt soll es heller und lichter werden an Hannovers erstem Arbeitsplatz.

Von diesem Büro aus geht der neue Oberbürgermeister mittags bei Gelegenheit in die Rathauskantine. Das, bemerkte eine Angestellte, hätten auch nicht alle Chefs getan. Aber oft ist er unterwegs, wie in den ersten Monaten. Er besuchte Empfänge und Bälle und saß, offenbar tatsächlich mit Spaß, auf einem Karnevalswagen. Bei Unternehmern stellte sich der grüne Politiker vor und hörte, dass eine autofreie Innenstadt nicht jedem gefällt.

Zu einem Höhepunkt geriet Onays eigener Neujahrsempfang. In der Rathaushalle bejubelten ihn zahlreich erschienene Freunde und Gäste, als würde jetzt endlich der Muff aus den Talaren geklopft. Dabei hatte er davon nichts gesagt, alles fühlte sich nur so neu an, so anders. Und Onay, der Sohn eines türkischen Gastarbeiters, fand die notwendigen Worte, um bei öffentlichen Auftritten eindringlich über Rassismus und Hass zu sprechen. Das hatte man in Varianten von anderen gehört, doch bei Onay wirkte es, obwohl kein brillanter Redner, nicht mehr selbstverständlich und routiniert.

Die Entscheidung, ob es Hannover in die zweite Runde bei der Kulturhauptstadtbewerbung schafft, wird live übertragen: Oberbürgermeister Belit Onay reckt die Faust bei der Nennung Hannovers in die Höhe. Quelle: Samantha Franson

Der „Yes we can“-Moment

Es sind wohl drei Momente, die besonders für den Wechsel am Trammplatz stehen. Als Belit Onay zum ersten Mal die schwere Amtskette des hannoverschen Oberbürgermeisters trägt, sieht er ein wenig überrascht und stolz zugleich aus. Von da an stand er in der Pflicht, ab sofort würde Konsequenzen haben, was er tut und was er lässt. Man muss sich das zutrauen, jeder im Rathaus hat mehr Erfahrung in der Verwaltung als er selbst.

Im Dezember dann jubelt Onay zusammen mit Kollegen, als Hannover die erste Hürde im Rennen um die Kulturhauptstadt überspringt. Er reckt einen Arm in die Luft, als hätte sein Team einen entscheidenden Korb geworfen. Es war eine „Yes, we can“-Geste, ein Erfolg für ein Rathaus, das monatelang bloß mit illegalen Zulagen in Verbindung gebracht wurde. Der dritte Moment: Belit Onay auf dem Ball des Sports. Er steht freundlich am Rand, nimmt sich zurück, als die Frauen vom Rollschuhtanz Dream Team zur Mannschaft des Jahres gewählt werden. Als Basketballer weiß er, dass es auf die Sportler ankommt, nicht auf diejenigen, die Pokale überreichen.

Oberbürgermeister Belit Onay wird beim Neujahrsempfang bejubelt. Quelle: Rainer Dröse

Nach 100 Tagen endet in neuen Jobs üblicherweise die Einarbeitungszeit. Die Frist ist natürlich vollkommen willkürlich, sie gilt dennoch, weil die Zahl schön rund ist, aber was kann jemand kurzfristig erreichen in großen Apparaten? Ein Christdemokrat, der schon alles erlebt hat in Hannover, lobt Onays Auftreten bisher als „klug und zurückhaltend“. So sehen ihn viele. In sich ruhend, ein guter Zuhörer, „sehr angenehm“, sagt einer, der nahe dran ist am Geschehen.

Bei Ratssitzungen blickt er nun vom Chefsessel auf den Platz gegenüber, auf dem er als Ratsherr früher saß. Ein Rollentausch, den vor einiger Zeit kein Stratege auf seinem Tableau hatte. Im Gespräch blickt Onay auf die ersten drei Monate als Verwaltungschef zurück: „Das war schon eine irre Taktung, drei Monate kommen mir wie ein Jahr vor.“ Trotz des Tempos habe er aber nie gedacht, dass die Aufgabe zu groß für ihn wäre. Wichtig sei, sagt er, sich seiner Schwächen bewusst zu sein. Dies nicht getan und sich nicht als Lernenden verstanden zu haben, war übrigens ein Fehler, den viele später für einen großen Fehler des gescheiterten OB Stefan Schostok hielten. Onay will es anders angehen: „Ich suche das Gespräch, das war im Wahlkampf kein Werbegag von mir.“

Erste Enttäuschung

Vergnüglicher Termin: Belit Onay beim Karneval. Quelle: Nancy Heusel

Was hannöversche Themen anging, hatte man zu Beginn nicht viel gehört vom neuen Oberbürgermeister. Doch dann, als er den Kopf herausstreckte, wirkten zügig die Mechanismen der Politik. Onay bot der oppositionellen CDU das Sozialdezernat an, doch die lehnte ab, weil ihr Zuschnitt und Vetorecht des OBs beim Personalvorschlag missfielen. Es war, vielleicht auf beiden Seiten, eine erste Enttäuschung. Wurde seine ausgestreckte Hand zur Zusammenarbeit ausgeschlagen? „Ja“, sagt Onay, das könne man so sagen.

Der politische Alltag hat den neuen Oberbürgermeister endgültig erreicht, als er ankündigte, die Schmiedestraße noch in diesem Jahr zur Fußgängerzone zu machen. Die Reaktion folgte prompt. „Er redet anders, als er handelt“, sagt FDP-Ratsherr Wilfried Engelke verärgert, „jetzt wird der Oberbürgermeister grün.“ Die FDP ist Mitglied im Ampelbündnis, Engelke muss das nicht in dieser Schärfe sagen, aber sein Verdacht ist nun, dass Onay viel von Miteinander spricht, aber ohne Abstimmung vorprescht, um Lieblingsthemen seiner Partei voranzutreiben, hier die autofreie Innenstadt. Engelke will nichts von diesem Plan gewusst haben. Onay sagt, das stimme nicht.

Bundesweites Vorzeigeprojekt

Andererseits: Belit Onay wurde gewählt, um diese Themen voranzubringen. Dass nun ein Grüner an der Rathausspitze steht, betrachtet er selbst als „irre Chance für progressive grüne Politik“ in Sachen Verkehr, Klima, Digitalisierung, Integration, eine Chance, die ihn „total euphorisiert“. Er weiß, dass Hannover auch ein bundesweites Vorzeigeprojekt seiner Partei ist. Noch vor wenigen Tagen wurde Onay von Parteifreunden im Hamburger Wahlkampf als leuchtendes Beispiel einer kommunalen Erfolgsgeschichte präsentiert.

Und wenn er ankündigt, mit der örtlichen Wirtschaft „pragmatisch“ umgehen zu wollen und VW in Stöcken zum „unglaublich wichtigen Partner“ erklärt, dann klingt das im Tonfall ähnlich wie bei zwei amtierenden Ministerpräsidenten, die mit eher konservativer Ausrichtung in einem Autoland regieren: Winfried Kretschmann, Grüne, aus Baden-Württemberg, und Stephan Weil, SPD, Niedersachsen. Im Rathaus sitzt kein Maschinenstürmer, sondern ein ernsthafter Arbeiter.

Noch immer wirkt Belit Onay wie neu im Amt. Er spricht sehr viel von Solidarität, Dialogprozessen, Transparenz, Teamplay. Er hat ein neues Kulturdezernat eingerichtet, der Opposition, im Gegensatz zu seinem Vorgänger, ein Dezernat angeboten und die Überraschung Schmiedestraße rausgehauen. Doch gemessen wird Onay in der Stadt maßgeblich daran, ob es ihm gelingt, die Verwaltung schnell zu einer echten Serviceadresse für die Bürger zu machen. Sehr vieles liegt im Argen. Baugenehmigungen dauern, auf Geburtsurkunden und Elterngeld mussten Betroffene mehrere Wochen warten, Schulklos stinken. Die Stadt muss funktionieren, es geht um Basisarbeit.

Elternzeit verschoben

Möglich, dass es einigen im Rathaus bald zu grün wird. Die SPD, hört man, erwähne gerne, dass ja weiterhin sie stärkste Kraft im Rat ist. Es geht gerade erst los für Belit Onay. Er hat sich entschieden, seine geplante Elternzeit erst einmal auf nächstes Jahr zu verschieben.

