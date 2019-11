Eben erst ist Belit Onay zu Hannovers erstem grünen Oberbürgermeister gewählt worden. Da liegt der Besuch beim Grünen-Bundesparteitag in Bielefeld am Freitag im doppelten Wortsinne nahe: 800 Delegierte jubeln, wann immer in Reden sein Name erwähnt wird. Oder Hannover.