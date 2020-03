Hannover

Soll die südliche Schmiedestraße autofrei werden? Mit seiner Ankündigung, den Plan möglichst schon in diesem Jahr umzusetzen, hat Oberbürgermeister Belit Onay die Geschäftsleute überrascht. In der HAZ konnte er unter anderem lesen, dass die Chefin im Klavierhaus Döll, Ariane Jablonka, um ihre Kundschaft fürchtet, die dann die Kundenparkplätze hinterm Haus nicht mehr erreichen und von dort sensible Instrumente transportieren könnten. Was macht der neue OB? Er spaziert am Sonnabend beim City-Bummel auf einen Spontanbesuch ins Geschäft.

Geschäftsleute begrüßen neue Schmiedestraße – jedenfalls zum Teil

„Das war unglaublich toll: Dieser OB begibt sich in den Dialog“, sagt Jablonka. Er habe „einfach so in der Tür gestanden“. Man habe „bei einer Tasse Kaffee in unserer neuen Lounge“ miteinander geplaudert, unter anderem darüber, dass die Geschäftsleute sich freuen, wenn die Stadt die Straße endlich aufwertet. Ist Jablonka jetzt zu einer Verfechterin des Autofrei-Konzepts geworden? „Wir sind nicht in allen Punkten einer Meinung“, sagt Jablonka vorsichtig.

Der OB habe aber signalisiert, er wolle am Montagabend bei der Versammlung der City-Gemeinschaft ankündigen, ein Forum für Anlieger der Schmiedestraße einzuberufen. „Er sucht das Gespräch, das finde ich gut“, sagt Jablonka. „Das habe ich alles schon anders erlebt“, erinnert sich Jablonka: Onays Vorgänger sei zwar „auch sehr charmant gewesen, aber wenn man sich mit einem Anliegen an sein Büro gewandt hat, dann gab es einen unverbindlichen Brief“.

Keine Autos mehr auf südlicher Schmiedestraße

Onay will die gerade erst fertiggestellten Umbaupläne für die Schmiedestraße überarbeiten lassen. Zwischen Altem Rathaus und Parkhaus sollen regulär keine Autos mehr fahren – ein erster Schritt auf dem Weg zum Konzept der autofreien Innenstadt, mit dem er die Wahl gewonnen hat. „Es reicht uns nicht, für Lieferfahrzeuge bis 11 Uhr erreichbar zu sein, wie es in der Fußgängerzone der Fall ist“, sagt Jablonka. Kunden kämen von weit her und müssten das Geschäft durchgehend mit Auto erreichen können, „auch Speditionen müssen tagsüber kommen können“. Darüber will man nun im Forum reden.

