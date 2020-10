Hannover

Wohin steuert Hannovers Verkehrspolitik? Bei einer Diskussion mit Industrie-Club sowie Industrie- und Handelskammer ( IHK) musste Oberbürgermeister Belit Onay sein Ziel einer autofreien Innenstadt verteidigen – und sich den Vorwurf anhören, der Wahlkampfslogan gefährde die Zukunft einer lebendigen Innenstadt. Er konterte: Gerade über die Reduzierung des Autoverkehrs solle die Innenstadt lebenswert bleiben.

Autofreie Innenstadt ? IHK-Chefin hat Zweifel

IHK-Hauptgeschäftsführerin Maike Bielfeldt warf Onay vor, zwar von einem modernen Mobilitätsmix für alle zu sprechen, aber eigentlich stets nur das Auto auszuschließen. „Wir brauchen einen Weg mit Maß und Mitte“, forderte Bielfeldt bei der Debatte am Mittwochabend.

„Wir brauchen einen Weg mit Maß und Mitte“ (v. li.): IHK-Hauptgeschäftsführerin Maike Bielfeldt mit OB Belit Onay und Carsten Kuhlgatz vom Industrie-Club. Quelle: Tim Schaarschmidt

Carsten Kuhlgatz, Vorstandsvorsitzender des Industrie-Clubs, sagte: „Ich bin bekennender Autofahrer. Ich fahre damit in die Innenstadt, wenn ich dort etwas zu erledigen habe.“ Bei Onay aber habe er „das Gefühl, dass das Auto der böse Bube ist: Fahrrad gut, öffentlicher Nahverkehr gut, Fußgänger gut, Auto böse.“ Zudem winde sich der Oberbürgermeister „mit dem Begriff autofreie Innenstadt herum, dabei wird sie gar nicht autofrei“. Schließlich sollten Anwohner auch künftig in die Stadt fahren dürfen, auch Lieferverkehr solle weiter möglich sein. Das sei eher eine autoarme Innenstadt.

„ Autos in der Innenstadt sind ein Attraktivitätskiller“

Onay widersprach. „Ich verteufele das Auto nicht“, sagte er, „aber ein Großteil der Menschen kommt nun einmal nicht mit dem Auto in die Stadt.“ Trotzdem blockierten die Fahrzeuge bis zu 23 Stunden am Tag die Straßenränder. Deshalb müsse über die Aufteilung des öffentlichen Raumes neu verhandelt werden. Alle Städte vergleichbarer Größe diskutierten über das Thema, denn: „ Autos in der Innenstadt sind ein Attraktivitätskiller.“

„Die Innenstadt gehört nicht dem OB, sondern allen Hannoveranern und den Menschen in der Region“: Oberbürgermeister Belit Onay in der Diskussion. Quelle: Tim Schaarschmidt

Industrie-Club-Vorstand Kuhlgatz monierte, dass die Stadt den zweiten Schritt vor dem ersten mache. Zuerst müsse geklärt werden, wie die Menschen in die Stadt kommen wollen, dann müsse man sich über die Umsetzung Gedanken machen. Die Innenstadt müsse schließlich auch für Menschen von weiter her erreichbar sei, und niemand wolle über komplizierte Wege Tüten schleppen. IHK-Geschäftsführerin Bielfeldt hob darauf ab, dass die Stadt dem ohnehin gebeutelten Handel nicht noch weitere Steine in den Weg legen dürfe. Die Attraktivität müsse erhöht werden. Deshalb dürfe Onay nicht nur mit Bürgern diskutieren, sondern müsse auch die Stimme der Gewerbetreibenden hören.

Onay will Dialog zur City starten

Bei Onay rannten damit beide offene Türen ein. Jüngst hatte er angekündigt, 2021 einen großen Dialog zur Zukunft der Innenstadt zu starten, in dem es um die Zukunft des Handels ebenso wie um die Nutzung öffentlicher Räume und eben den Verkehr gehen solle. „Die Innenstadt gehört nicht dem OB, sondern allen Hannoveranern und den Menschen in der Region“, sagte Onay.

Von Conrad von Meding