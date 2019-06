Hannover

Die Polizei hat am Sonnabendmorgen in Bemerode den Führerschein eines 23-Jährigen beschlagnahmt. Der junge Mann steht im Verdacht, betrunken mit einem Mercedes E 220 einen Unfall verursacht zu haben. Der Fahrer des Wagens sowie die beiden anderen Insassen trugen dabei schwere Verletzungen davon.

Nach Angaben der Polizei war der 23-Jährige mit seinen Begleitern, einer Gleichaltrigen und einen 22-Jährigen, in dem Mercedes gegen 5.45 Uhr auf der Weltausstellungsallee in Richtung Emmy-Noether-Allee unterwegs. In einer Linkskurve verlor er die Kontrolle über den Wagen und lenkte den Mercedes geradeaus. Das Fahrzeug prallte gegen einen Baum. Bei dem Zusammenstoß zogen sich die drei Insassen schwere Verletzungen zu.

Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass der 23-jährige Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol stand. Der mutmaßliche Unfallverursacher musste eine Blutprobe abgeben. Das Auto wurde abgeschleppt. Der Rettungsdienst brachte die drei Verletzten in ein Krankenhaus. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 6000 Euro ein. Die Weltausstellungsallee war während der Unfallaufnahme bis etwa 7.30 Uhr voll gesperrt.

Von tm