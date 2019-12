In Hannover entstehen derzeit etliche Zapfsäulen für Elektroautos. Allein die Stadt Hannover will rund 260 Ladepunkte schaffen, die ersten 30 entstehen auf städtischen Werkhöfen, in Feuerwachen und an Verwaltungsstandorten wie dem Rathaus. Enercity hat nach eigenen Angaben bereits 550 Steckdosen installiert.