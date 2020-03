Bemerode

Die Kämmer International Bilingual School in Bemerode ist vom US-Konzern Apple als Apple Distinguished School ausgezeichnet worden. Diese Schulen verstehen sich als „Zentren für Innovation, Führungsqualität und herausragende Bildung, die mithilfe von Apple-Produkten Kreativität, Zusammenarbeit und kritisches Denken fördern“. Die Auszeichnung gilt bis 2022. In der Region Hannover ist außer dem privaten Gymnasium in Bemerode bislang nur noch die Oberschule Gehrden Apple-School.

Schüler und Lehrer sollen so wichtiges Rüstzeug fürs Lernen der Zukunft mit auf den Weg bekommen. „Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung. Schon seit Längerem hilft Apple-Technologie unseren Lehrkräften, den Unterricht an die Bedürfnisse unserer Schüler anzupassen“, sagt die Geschäftsführerin der Schule, Heike Eckhoff. „Sie erlaubt uns eine kreativere Herangehensweise an Inhalte und unterstützt das hohe Tempo des Schülerlebens.“

Programmieren in der ersten Klasse

Neben den kommunikativen Fähigkeiten würden besonders die Freude am Lernen, Aufgeschlossenheit, Kreativität, Kollaboration und kritisches Denken im handlungsorientierten Unterricht spielerisch gefördert, sagt Eckhoff weiter. Sogenanntes Coding und Programmieren seien schon ab der ersten Klasse fest im Grundschulcurriculum verankert.

Lernen mit dem Tablet ist an der Kämmer International Bilingual School in Bemerode Alltag. Quelle: privat

Ab der fünften Klasse können die Schüler durch einen zeit- und ortsunabhängigen Zugriff auf interaktive Lernmaterialien bis zu einem Drittel des Curriculums eigenverantwortlich erarbeiten.

Von Saskia Döhner