Hannover

Die Hannoversche Volksbank vergibt erneut an Einrichtungen, die sich für soziale, karitative oder kulturelle Zwecke engagieren, fünf sogenannte VRmobile. Die Volkswagen vom Typ VW move up! haben einen Wert von jeweils 12.000 Euro. Volksbanken und Raiffeisenbanken wollen so Vereine und Initiativen unterstützen, denen für zusätzliche Mobilität die finanziellen Mittel fehlen. Die VRmobile werden seit zehn Jahren jährlich bundesweit vergeben. Allein im Geschäftsgebiet der Hannoverschen Volksbank und der Niederlassung in Celle sind es 65 Fahrzeuge. In Deutschland sind es 2700 Mobile. Bewerbungen sind bis zum Freitag, 4. Oktober, möglich. Es reicht eine formlose Vorstellung der Institution und eine geplante Beschreibung der Fahrzeugeinsätze. Die Anschrift lautet Hannoversche Volksbank eG, z.Hd. Marko Volck, Kurt-Schumacher-Straße 19, 30159 Hannover.

Von Jan Sedelies