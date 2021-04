Badenstedt

Zur Namibia-Allee in Badenstedt geht es entlang zahlreicher Baustellen: Hier kommt ein neuer Hochbahnsteig, dort das neue Wohnbaugebiet Benther Blick auf dem Gelände der ehemaligen Versuchstierzuchtanstalt, der sogenannten „Mäuseburg“. Dazwischen aufgerissene Straßen und neu verlegte Gasleitungen. Für einen Rettungswagen sei ein Durchkommen kaum möglich, sagt die Anwohnerin Katrin Koch bei einem Spaziergang durch das Wohnviertel. Doch um die Straßensperrungen und Umleitungen geht es der Wahl-Badenstedterin gar nicht: Das Problem ist der Lärm, den vor allem der vorbeirauschende Güterbahnverkehr erzeugt und sie um ihren Schlaf bringt.

Lärm bereits bei der Planung als Problem erkannt

Seit 1994 bewohnt sie mit ihrer Familie eine Eigentumswohnung in einem Badenstedter Mehrfamilienhaus. Damals sei „alles ganz ruhig und entspannt“ gewesen, erzählt Koch. Derzeit wohnt sie aber umringt von Baustellen, die ihr kaum eine ruhige Minute gönnen. Besonders problematisch sei die Lärmbelästigung, die von der Güterumgehungsbahn und den Arbeiten auf dem Gelände der ehemaligen „Mäuseburg“ ausgehen. Für das Neubaugebiet, auf dem die Hannover Region Grundstücksgesellschaft mbH & Co. KG (HRG) 400 neue Wohnungen baut, mussten zahlreiche Bäume gefällt werden, die nicht nur den Blick auf die angrenzende Güterumgehungsbahn freigeben, sondern auch deren Geräuschpegel in die Höhe schnellen lassen. Davon sind zumindest Katrin Koch und ihre Nachbarn, mit denen sie darüber sprach, überzeugt.

Dass es zu Lärmbelästigungen kommen könnte, hatte der Bezirksrat Ahlem-Badenstedt-Davenstedt schon in der Planungsphase beanstandet. Damals ging es aber um den Verkehrslärm, der die Neu-Badenstedter im Benther Blick treffen würde. Ihr neues Heim liegt nämlich zwischen der Güterumgehungsbahn, der Bundesstraße 65 und der viel befahrenen Hermann-Ehlers-Allee. Die TÜV NORD Umweltschutz GmbH & Co. KG hatte damals bei einer Untersuchung festgestellt, dass die zulässige Dezibelzahl weit überschritten würde, weshalb man eine Schallschutzwand veranlasste sowie Häuserkonstruktion und Zimmerplanung an die äußeren Bedingungen anpasste. Nicht bedacht wurden allerdings die angrenzenden Wohnhäuser und ihre Bewohner.

Zwischen Hermann-Ehlers-Allee (links im Bild) und Güterumgehungsbahn (rechts) baut die HRG auf dem Gelände der früheren Mäuseburg das Neubaugebiet Benther Blick. Quelle: KPA/Visu-L

Bäume als natürlicher Schallschutz?

Koch sieht den erhöhten Lärmpegel darin begründet, dass ein Waldstück für das neue Wohngebiet gerodet werden musste. Sie kritisiert, dass der natürliche Schallschutz der Bäume nicht mitgedacht worden sei. Die HRG geht in einer Stellungnahme von einer „gefühlten Situation“ aus. Sie bezieht sich dafür auf Gutachten des TÜV Nord, der kleinen Waldanlagen wenig Bedeutung hinsichtlich des Lärmschutzes zuspricht. Es bräuchte „schon mehr als hundert Meter dichten Wald“, so schreibt der TÜV Nord-Sachverständige für Schallschutz Cay-Peter Meyer. Zudem habe das Waldstück „im sogenannten Mittelbereich“ gestanden. Ein Lärmschutz sei aber nur dann hilfreich, wenn er entweder direkt an der Güterumgehungsstraße und somit an der Lärmquelle installiert werde oder in unmittelbarer Nähe der Anwohnenden stehe, erklärt der Sachverständige weiter.

Rein physikalisch betrachtet gebe es laut TÜV Nord keinen Einfluss der Bäume auf den Schallschutz. Von einem gefühlten Wert spricht auch der Bezirksplaner der Stadt Hannover Philipp Graen. Er betont zudem, dass es nur vorübergehend so laut sei. Im Zuge der Bauarbeiten soll eine drei Meter hohe Lärmschutzwand gebaut werden. Zudem dürften die Gebäude selbst ebenfalls schallisolierend wirken.

Koch geht das Vorhaben jedoch nicht weit genug. Sie fordert indes, dass die Lärmschutzbedingungen für die angrenzenden Wohngebiete nochmal geprüft und zusätzliche Maßnahmen ergriffen werden. Ihr Anliegen hat sie bereits an den Bezirkspolitiker Volker-Udo Höhne (CDU) herangetragen. Die CDU wolle nun einen Antrag in die nächste Bezirksratssitzung einbringen, um die Stadt zu einer erneuten Lärmprüfung zu bewegen.

Von Monika Dzialas