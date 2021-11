Bequemer Überweg: Stadt Hannover baut 65 Meter lange Rampe am Leinewehr

Hannover

Zwei Stadtbezirke verbindet die Radfahrer- und Fußweg-Brücke am Leinewehr nahe der Wasserkunst in Herrenhausen. Über die Querung soll künftig auch eine Veloroute führen und die Wasserstadt Limmer erschließen. Bisher müssen Radler und Fußgänger auf der Herrenhausen-Seite (neben der Wasserkunst) eine steile Treppe erklimmen, um zur Brücke zu gelangen. Das will die Stadt Hannover ändern und die Treppe durch eine 65 Meter lange Rampe ersetzen. Im Bezirksrat Herrenhausen-Stöcken wurden die Pläne jetzt vorgestellt. Das Gremium stimmte dem Vorhaben einmütig zu.

Rampe bekommt rutschfesten Belag

Insbesondere für mobilitätseingeschränkte Personen bilde die Treppe ein unüberwindliches Hindernis, sagt Stadtplanerin Petra Fischer in der Bezirksratssitzung. „Wir bekommen viele Beschwerden“, sagt sie. Abhilfe soll nun eine Rampe schaffen, die sich in einem Bogen mit leichter Steigung bis zur Höhe der Brücke zieht. Vier Meter breit soll die Rampe werden, Balkone an der dem Fluss zugewandten Seite sollen zum Verweilen einladen. Die Strecke bekommt einen rutschfesten Belag.

Auch die Brücke selbst wird erneuert. Sie soll stellenweise verbreitert werden und bekommt ebenfalls einen neuen Belag. Da das Geländer nicht mehr den Vorschriften entspricht, wird es durch ein neues, höheres Gitter ersetzt. Eine zusätzliche Treppe soll die Brücke für Arbeitskräfte erschließen, die einen schnellen Zugang benötigen – und für Pendler, die gut zu Fuß sind.

Sechs Monate Sperrung des Überwegs

Zwei Millionen Euro kostet das Bauvorhaben. Die Summe muss die Stadt nicht selbst aufbringen, sie stammt aus einem Fördertopf des Landes. Wenn alle politischen Gremien zustimmen, könnten im Frühjahr 2022 die Bagger anrücken. Dann muss der Überweg für sechs Monate gesperrt werden. Radler und Fußgänger werden über die Schwanenburgbrücke umgeleitet.

Von Andreas Schinkel