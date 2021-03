Hannover

Normalerweise kommt die Müllabfuhr in Teilen der Oststadt von Hannover am Dienstag. Nicht so in der Woche vor Ostern: Wegen der Feiertage kommen die Müllwerker vom Abfallwirtschaftsbetrieb Aha in dieser Woche einen Tag früher, in der kommenden Woche verschieben sich die Termine dann wegen des Ostermontags um einen Tag nach vorn.

Müll bleibt erst einmal liegen

Die Verschiebung hat Folgen: Denn wie schon an anderen Feiertagen haben offenbar viele Bürger nicht mitbekommen, dass die Müllwerker einen Tag früher kommen. Sie haben den Müll erst rausgestellt, als die Müllwagen schon vorbei waren. Jetzt werden die Gelben Säcke und der Papiermüll wohl über die Osterfeiertage liegen bleiben. Denn Aha will dann bei der nächsten regulären Abfuhr alles mitnehmen, also in der kommenden Woche.

Auch in Davenstedt sei die Situation chaotisch. „Der ganze Stadtteil liegt voll mit Müll“, berichtet ein HAZ-Leser. Denn viele Bürger hätten einfach nicht mitbekommen, dass Aha in dieser Woche wegen des Karfreitags einen Tag früher kommt. Ähnliche Probleme hatte es bereits Ende des Jahres an den Weihnachtsfeiertagen gegeben.

Aha: Müll aufs Grundstück zurück holen

Auf Anfrage der HAZ bittet Aha-Sprecher Stefan Altmeyer die Bürger, die Abfälle bis zum nächsten Abfuhrtermin auf das eigene Grundstück zu holen und zum nächsten Abfuhrtermin wieder rauszustellen. In der Zwischenzeit anfallender Restmüll und Bioabfälle sollten in zusätzlichen Säcken neben die Tonnen gestellt werden.

Aha habe die Abholung der Abfälle vor Ostern vorgezogen, um „eine verlässliche und kundenfreundliche Abholregelung anbieten zu können“. Erfahrungsgemäß ist der Karsonnabend auf den Wertstoffhöfen einer der anlieferstärksten Tage des Jahres und führe regelmäßig zu langen Autoschlangen, besonders an den Wertstoffhöfen der Deponien. Wenn an diesem Tag dann noch Hunderte von Müllwagen auf den Deponien entladen müssen, würde das zu einem großen Chaos auf den Zufahrtsstraßen führen.

Aha empfiehlt persönlichen Abfuhrkalender

Wie in jedem Jahr kommuniziere Aha die Verschiebung der Abholtermine zu den Feiertagen so, dass sie die große Mehrzahl der Bürgerinnen und Bürger der Region Hannover erreiche, meint der Sprecher. Aha habe rechtzeitig und umfassend über die Verschiebungen zu den Osterfeiertagen berichtet.

Altmeyer empfiehlt den Bürgern einen persönlichen Abfuhrkalender für das eigene Grundstück, der über die Internetseite von Aha ausgedruckt werden kann. Der Jahreskalender ist auch ausgedruckt über den Aha-Service bestellbar und wird kostenlos verschickt.

Die Touren der Müllabfuhr starteten in der Woche vor Ostern bereits am Sonnabend, den 27. März. Der Müll vom Montag, 29. März wurde bereits am Sonnabend, 27. März abgeholt. Die weiteren Touren in dieser Woche verschieben sich jeweils um einen Tag: von Dienstag auf Montag, von Mittwoch auf Dienstag sowie von Donnerstag auf Mittwoch. Die Abholung von Freitag, 2. April (Karfreitag) erfolgt bereits am Donnerstag.

Die Abfuhrtermine in der Woche ab Ostermontag, 5. April, verschieben sich jeweils um einen Tag nach vorn, einschließlich Sonnabend, 10. April.

Von Mathias Klein