Berliner Reisemesse wegen Coronavirus abgesagt: Das sagen Hannovers Veranstalter

Wegen der weltweiten Ausbreitung des Coronavirus haben die Veranstalter die weltgrößte Reisemesse, die Internationale Tourismus-Börse (ITB), nur fünf Tage vor deren geplantem Beginn abgesagt. Das sei äußerst bedauerlich, aber vor dem Hintergrund der Tatsache, dass man nicht genau wisse, wie mit dem Coronavirus umzugehen sei, durchaus verständlich, sagt Hannovers Tourismuschef Hans Christian Nolte von der Hannover Marketing und Tourismus GmbH (HMTG). „Für uns geht eine Chance verloren, Kontakte aufzubauen“, meint Nolte. Den wirtschaftlichen Schaden, der der HMTG entstanden sei, beziffert der Tourismuschef mit einer Größenordnung „maximal im fünfstelligen Bereich“. Wer dafür hafte, oder eventuell dafür aufkomme, wisse man bislang nicht. Die HMTG wäre am Teilnehmerstand der Tourismusvertretung des Landes Niedersachsen vertreten gewesen.

„ Coronavirus zieht ganzes Tourismusjahr in Mitleidenschaft“

Für die HMTG wesentlich problematischer als diese Absage sei es, wenn das derzeit geplante Veranstaltungsprogramm in Hannover durch das Virus gefährdet würde, sagt Nolte. Rund 60 Veranstaltungen bearbeite man derzeit, in der Regel für 100 bis 500 Personen. Es seien allerdings auch einige über 1000 Besucher darunter. Zurzeit sei völlig ungewiss, was aus diesen Veranstaltungen würde. „Da wird ein ganzes Tourismusjahr in Mitleidenschaft gezogen“, so Nolte.

Der hannoversche Reiseveranstalter TUI Deutschland ist nach eigenen Angaben schon seit mehreren Jahren nicht mehr mit einem Stand auf der ITB in Berlin vertreten. „Wir setzen die Kontakte, die wir auf der Messe gepflegt hätten, an anderen Orten auf individueller Basis fort“, sagte TUI-Sprecher Aage Dünhaupt.

