Berlin

Haben Sie Lust auf einen spontanen Polit-Talk in Berlin? Die HAZ lädt Sie zu einem besonderen Abend ein, bei dem kurzfristig Plätze frei geworden sind: In unserem RND-Salon treffen sich am Mittwoch, 9. Oktober, die Bewerberinnen um den SPD-Parteivorsitz – ohne Männer. Unsere Korrespondentin Marina Kormbaki wird sie im China-Club am Hotel Adlon befragen, Beginn ist um 18.30 Uhr (Anreise/Übernachtung individuell). Wer sich am Dienstag zuerst unter salon@rnd.de meldet, kann mit einer Zusage rechnen.

Von lok