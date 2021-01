Bernie Sanders und seine Fäustlinge – der Internet-Spaß kommt nach Hannover

Hannover

Bernie Sander, Senator des US-Bundesstaats Vermont gilt in Washington immer schon ein wenig als Einzelgänger. Politisch steht er selbst für die Demokraten sehr weit links. Doch seine Stimme hat Gewicht. Selbstverständlich war der Mann, der in den Vorwahlen vor fünf Jahren gegen Hillary Clinton unterlag, die dann wiederum gegen Donald Trump verlor, geladener Gast bei der Amtseinführung von Joe Biden.

Es war kühl und windig. Sanders saß etwas abseits – mit Corona-Abstand nach allen Seiten vor dem Kapitol. Und anders als eigentlich alle anderen Gäste, hatte er einen weniger festlichen Dresscode gewählt. Parka und Fäustlinge.

Dass der Sonderling mit der sozialen Ader noch jede Menge Fans hat, erweist sich jetzt: Er ist zum Internet-Hit geworden. Meme ist der neudeutsche Fachbegriff dafür. Tausende haben Sanders aus einem Foto vom Kapitol ausgeschnitten und montieren ihn jetzt in Bilder aus aller Welt. Auch die wir steuern in Anerkennung eines sehr demokratischen Demokraten ein paar Bilder bei. Wenn Sie nach Hashtags im Netz suchen möchten, nutzen Sie #sandersmittens oder #bernie oder in orthografisch nicht ganz korrekter Anspielung auf seinen feurigen Redestil #FeelTheBern.

Wenn auch Sie Montagen mit Hannoverbezug erstellt oder entdeckt haben – nur her damit, die Bildergalerie kann noch wachsen.

