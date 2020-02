Hannover

Der Traumberuf von 15-Jährigen? Bei den Mädchen liegt die Lehrerin ganz weit vorn, hat eine Sonderauswertung der jüngsten Pisa-Studie der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung ( OECD) ergeben. Demnach wollen 10,4 Prozent der Mädchen als 30-Jährige gern als Pädagogin arbeiten. Und auch in der zehnten Klasse von Carina Peschel an der Integrierten Gesamtschule Roderbruch schnellen mehrere Finger in die Luft bei der Frage, wer sich vorstellen könne, Lehrer zu werden. Besser gesagt: Lehrerin. Denn es sind nur Schülerinnen, die sich bei unserem Besuch in der Klasse melden.

Überhaupt haben viele Jugendliche schon sehr gezielte Vorstellungen von ihrer beruflichen Zukunft – auch weil Berufsorientierung an der IGS Roderbruch schon seit der 8. Klasse fest im Stundenplan verankert ist.

Und was willst du werden?

Carlotta (15) möchte Lebensmitteltechnik studieren und irgendwann ihre eigene Käserei betreiben. Quelle: Moritz Frankenberg

Eveline (16) will Chemieassistentin werden: „Das Experimentieren macht mir viel Spaß.“ Quelle: Moritz Frankenberg

Leah möchte anderen helfen. Ihr Traumjob? „Polizistin“, sagt die 15-Jährige, „da erlebt man auch jeden Tag etwas Neues.“ Quelle: Moritz Frankenberg

Lina (15) mag es zu unterrichten, und deshalb will sie Lehrerin für Englisch, Sport und Biologie werden, am liebsten für Schüler von Klasse fünf bis zehn. Quelle: Moritz Frankenberg

Auch die 15-jährige Luisa, passionierte Feldhockeyspielerin, sieht sich später als Lehrerin, allerdings an der Grundschule. Sie selbst habe auch gute Lehrer gehabt, sagt sie, denen wolle sie nacheifern. Quelle: Moritz Frankenberg

Alex (15) würde gern als IT-Spezialist arbeiten. Noch lieber macht er als Instrumentalist Musik, aber allein davon könne man wohl nicht leben, meint er. In der IT-Branche werde er wohl mehr verdienen. Und damit könne er dann auch sein Hobby finanzieren. Quelle: Moritz Frankenberg

Calvin (15) möchte Fachinformatiker für Systemintegration werden. Er habe sich schon immer für Technik interessiert und gern Sachen selbst gebaut, sagt er. Quelle: Moritz Frankenberg

Maik (16) hat schon einen Ausbildungsplatz als Fachinformatiker für Telekommunikationstechnik in der Tasche. Im August geht es los. Auf den Beruf sei er über Praktika gekommen, erzählt er, ursprünglich habe er Ersthelfer werden wollen. Quelle: Moritz Frankenberg

Paul (15) möchte gern mal als Wasserbauingenieur arbeiten. Messen und konstruieren reize ihn, sagt er, er habe sich auch schon zahlreiche Dokumentationen über Häfen angeschaut. Quelle: Moritz Frankenberg

Celina (15) hat auch schon ein festes Berufsziel: „Ich möchte Verkäuferin im Einzelhandel werden wie meine Mutter.“ Sie kann sich gut vorstellen, Kunden beim Kleidungskauf zu beraten. Quelle: Moritz Frankenberg

Soswin (16) möchte sich an der Berufsbildenden Schule im Management weiterbilden und irgendwann mal ihr eigenes Café eröffnen. Sie koche und backe sehr gern, sagt die Schülerin. Quelle: Moritz Frankenberg

Auch Marie Jo (16) will Lehrerin werden. „Ich arbeite gern mit Kindern“, sagt sie, idealerweise könne sie auch noch zugleich als Reitlehrerin tätig sein. „Ich unterrichte jetzt schon.“ Quelle: Moritz Frankenberg

Sara (16) möchte Goldschmiedin werden. Handwerkliches Geschick liege in der Familie, sagt sie. „Wir machen alles selbst, Handwerker müssen wir nie beauftragen.“ Quelle: Moritz Frankenberg

„Man kann nicht werden, was man nicht kennt“

Das Problem, das die OECD sieht: Gebraucht werden in Zukunft Experten für alle Spielarten der Digitalisierung – aber die jungen Leute haben solche Berufe derzeit kaum auf dem Schirm. Die Studie kommt zu dem Schluss, „dass auch im Zeitalter sozialer Medien und künstlicher Intelligenz Jugendliche in den OECD-Ländern kaum Tätigkeiten anstreben, die mit der Digitalisierung entstanden sind, sondern vor allem etablierte Berufe“. Der Bildungsdirektor der OECD, Andreas Schleicher, bringt es so auf den Punkt: „Man kann nicht werden, was man nicht kennt.“ Es bestehe ein großes Risiko, dass man die nächste Generation für die Vergangenheit ausbilde und nicht für die Zukunft.

Auch die Wirtschaft macht sich Sorgen: Viele Jugendliche seien auf ihren Traumberuf festgelegt und schlügen Ausbildungsangebote in weniger bekannten Berufen aus, da sie zu wenig über berufliche Perspektiven, Verdienstmöglichkeiten und Entwicklungsperspektiven wüssten, sagt der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Industrie- und Handelskammertages ( DIHK), Achim Dercks. „Jugendliche sollten so früh wie möglich praktische Erfahrungen sammeln. Denn: Wer weiß, was er will und kann, der trifft auch leichter die Entscheidung für den richtigen Beruf.“

Ausbildungsplätze bleiben frei – und Bewerber unversorgt

Diese Sorge spiegelt sich auch im Berufsbildungsbericht 2019 des Bundesbildungsministeriums wider: Eine große Herausforderung bleibe die „Zusammenführung von Angebot und Nachfrage“, heißt es da. So seien 2018 bundesweit allein 57.700 Ausbildungsplätze unbesetzt geblieben – zugleich blieben 24.500 Bewerber unversorgt.

Der Präsident des Deutschen Lehrerverbands, Heinz-Peter Meidinger, macht sich wegen der Traumberufestatistik der deutschen Schüler weniger Sorgen: Viele der genannten Berufe, wie Lehrer oder Arzt, würden weiter gebraucht, dort herrsche sogar Nachwuchsmangel, sagt er. Außerdem sei noch gar nicht absehbar, welche neuen Berufsbilder durch Digitalisierung in fünf, zehn oder 20 Jahren entstehen würden.

Und was heißt das alles jetzt für die Zehntklässler der IGS Roderbruch? Bei den Berufswünschen der Jungen liegen sie im Trend. 6,7 Prozent der 15-Jährigen in Deutschland würden laut OECD-Studie gern als IT-Spezialist arbeiten, 5,2 Prozent als Industrie- oder Automechaniker – die Schüler in Peschels Klasse quittieren diese Aussage mit zustimmendem Nicken. Das sind Jobs, die sie sich auch gut vorstellen könnten.

Wie aus einem diffusen Ziel ein konkreter Berufswunsch wird

Ausbildungslotsin Katrin Rüdiger (49) von Pro Beruf ist immer ansprechbar für die Jugendlichen, sie kommt jeden Tag zur IGS Roderbruch. Nicht immer sei der Berufswunsch gleich ganz klar, sagt Rüdiger. Ihre Aufgabe sei es dann, das herauszufiltern. Wenn jemand mit dem diffusen Ziel komme, er wolle irgendwas mit Medien machen, könne daraus dann der konkrete Wunsch werden, sich zum Mediengestalter ausbilden zu lassen.

Lanze fürs Handwerk: Berufsberaterin Katrin Rüdiger (rechts). Quelle: Moritz Frankenberg

Suche nach Praktikumsstellen wird immer schwieriger

Praktika seien für Jugendliche wichtige Zwischenschritte auf dem Weg zu einem Traumjob, sagt Lehrerin Carina Peschel (39). An der IGS Roderbruch sind gleich mehrere Praktika vorgesehen. Es werde aber immer schwieriger, für Schüler Praktikumsstellen zu finden, sagt Peschel bedauernd. In vielen Unternehmen sei die Arbeitsbelastung so hoch, dass schlichtweg die Zeit fehle, um sich um Praktikanten zu kümmern.

Außer den Praktika gibt es an der Schule noch viele andere Maßnahmen zur Berufsorientierung – eine Potenzialanalyse, Besuche im Berufsinformationszentrum der Arbeitsagentur, auf Jobmessen, in Betrieben. In der neunten Klasse lernen die Jugendlichen bei einer Berufsorientierungswoche, wie sie einen Lebenslauf und eine Bewerbung verfassen, wie sie sich in einem Einstellungstest verhalten sollen.

Wo gibt es Tipps für die richtige Berufswahl? Jugendliche, die sich unsicher sind, ob sie nach dem Schulabschluss eine Ausbildung oder ein Studium anstreben oder doch weiter zur Schule gehen sollen, können sich im Berufsinformationszentrum der Arbeitsagentur Tipps holen. Zudem gibt es zahlreiche Berufsmessen, etwa die Beruf & Bildung am 26. und 29. Februar, die Vocatium am 9. und 10. Juni und die Stuzubi-Messe am 5. September, die jeweils im Hannover Congress Centrum stattfinden, sowie die Parentum in der Berufsbildenden Schule 11 am 21. März und die Jobmesse in der Tui-Arena am 20. und 21. Juni. Zudem bieten Hochschulinformationstage und die Lange Nacht der Berufe im Neuen Rathaus wichtige Hinweise. Berufsorientierung liefern auch die Schulen über Praktika, Kompetenzanalysen und Betriebsbesichtigungen. Bildungsträger wie Pro Beruf oder die Arbeiterwohlfahrt schicken Ausbildungslotsen oder Berufsberater in die Klassen. Hilfreich sind auch Gesprächsrunden mit Ausbildungsbotschaftern der Industrie- und Handelskammer oder ehemaligen Schülern, die über ihre eigenen Berufserfahrungen berichten.

Eltern reden mit

Rund 60 Prozent der Zehntklässler gehen nachher weiter in die Oberstufe. Wer das Abitur anstrebe, schiebe die Entscheidung über den künftigen Beruf gern noch ein paar Jahre hinaus, sagt Ausbildungslotsin Rüdiger. Sie versucht auch immer wieder, eine Lanze fürs Handwerk zu brechen: „Hier sind Nachwuchskräfte überall sehr gefragt.“

Für die Jugendlichen sei es auch sehr wichtig, was die Eltern von ihrer Berufswahl halten, sagt Rüdiger. Die OECD hat herausgefunden, dass sich die Traumberufe der Jugendlichen in den vergangenen 20 Jahren kaum geändert haben. Vielleicht liegt das auch daran, dass die Elternmeinung so eine große Rolle spielt und Eltern die ganz neuen Berufe oft selbst gar nicht kennen – Lehrerin und Automechaniker ihnen aber sehr wohl ein Begriff sind.

Lesen Sie auch

Von Saskia Döhner