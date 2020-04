Hannover

Mit einem symbolischen ersten Spatenstich haben Regionspräsident Hauke Jagau und Berufsschuldirektor Ulf Jürgensen am Mittwoch ein Millionenprojekt gestartet. Auf dem Berufsschulcampus am Waterlooplatz baut die Region ein integriertes Bildungszentrum für die drei Schulzweige Metall- und Elektrotechnik, Berufe am Bau sowie Lebensmittelhandwerk und Gastronomie. Dort werden dann Schüler der sogenannten Einstiegsschule unterrichtet, die noch individuelle Förderung brauchen und auf eine spätere duale Ausbildung in einem der Bereiche vorbereitet werden.

Schulleiter Ulf Jürgensen (links) und Regionspräsident Hauke Jagau greifen zum Spaten. Quelle: Christian Behrens

Anzeige

Am Waterlooplatz entsteht ein viergeschossiges Gebäude in Passivbauweise mit dreieckigem Grundriss und einem offenen Atrium als Zentrum. Es bietet auf 5100 Quadratmetern Platz für Werkstätten, Theorie- und Teamräume sowie Umkleiden und Lagerbereiche. Dazu kommen ein Sozialbereich, Büroräume und ein von den Schülern betriebener Kiosk.

Weitere HAZ+ Artikel

Die Region will ihre Berufsschulen zu sogenannten Kompetenzzentren entwickeln; die neue Einrichtung ist ein Schritt in diese Richtung. „Räumlich und fachlich haben Schüler durch diese Kooperation der beteiligten Berufsschulen einen sehr viel einfacheren Zugang zu den Chancen und Angeboten der dualen Ausbildung“, sagt Bildungsdezernent Ulf-Birger Franz. Der Neubau soll im Herbst 2021 bezugsfertig sein.

Lesen Sie auch

Von Bernd Haase