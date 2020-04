Bothfeld

Kreativ während der Corona-Zeit sind Kinder in der Grasdachsiedlung in Bothfeld geworden. Da sie auch nicht zur Schule gehen können, überlegten sie sich eine andere, sinnvolle Beschäftigung. „Wir saßen auf der Wiese, und Alma hat vorgeschlagen, ob wir nicht eine Zeitung machen wollen“, erinnert sich Jette. Die Zehnjährige war sofort begeistert von dieser Idee. Per E-Mail wurden noch andere Kinder der Grasdachsiedlung gefragt, ob sie daran teilnehmen wollen – alle sind untereinander befreundet. Insgesamt neun Jungen und Mädchen im Alter von sechs bis 13 Jahren beteiligten sich an der Aktion und gestalteten je ein bis zwei Seiten der ersten „ Grasdachzeitung“. Rätsel, Gedichte oder selbst geschriebene Geschichten: 22 Seiten in DIN A5 füllten sie mit Leben. „Jeder konnte machen, was er wollte“, erklärt der elfjährige Elias. Trotz fehlender Absprache gab es keine Seiten mit gleichen Inhalten.

Nachbarn bestellen nach

50 Exemplare verteilten die Kinder in die Briefkästen der Nachbarn – mit großer Resonanz. „Die Leute haben sich sehr gefreut und uns zum Teil Briefe geschrieben“, erzählt die zwölfjährige Tala. Auch Nachbestellungen bekamen sie. „Das ist auf jeden Fall etwas Tolles“, lobte Nachbarin Karin Blüher. Auch die Eltern waren begeistert von dem Ergebnis. „Am Ende war es für alle eine Überraschung, aber es sind viele tolle Sachen zusammengekommen“, findet Pia Albers-Scheibelhut. Dass die Kinder etwas gemeinsam auf die Beine stellten, sei aber nicht neu. In der Grasdachsiedlung gebe es öfter gemeinsame Aktionen, ergänzt Albers-Scheibelhut. Ob es allerdings noch eine „ Grasdachzeitung“ geben wird, ist unklar. Das größte Problem dabei sei das Drucken. Das sei in Coronazeiten schwieriger.

50 Exemplare wurden von der „Grasdachzeitung“ gedruckt. Quelle: Laura Ebeling

Das ist die Grasdachsiedlung: Die Grasdachsiedlung entstand zwischen 1984 und 1985 auf den Laher Wiesen und galt europaweit als herausragendes, visionäres Bauprojekt. Die ersten Bewohner verlegten in mühsamer Handarbeit eigenhändig die Fußböden, strichen die Wände mit umweltschonender Farbe und säten den Rasen, der heute auf den Dächern wächst. Zwischen 40 und 60 Jahre hält ein so entstandenes Grasdach. Rund 80 Häuser gehören zu der kleinen Siedlung neben der Waldorfschule. elg

Von Laura Ebeling