Camper aus Hannover klagen immer wieder über fehlende Stellplätze im Stadtgebiet. Nun hat die SPD-Fraktion mit einem Antrag im Bezirksrat Kirchrode-Bemerode-Wülferode einen Vorstoß gewagt. Die Stadtverwaltung möge prüfen, welche Flächen im Stadtbezirk als potenzielle Kurzzeitcampingplätze, also für wenige Tage, infrage kämen – und wie die Plätze ausgestattet werden sollten. Der Antrag wurde angenommen.

Messe-Campingplatz nutzen?

Vergleichbare Städte hätten derartige Campingmöglichkeiten zentrumsnah eingerichtet, heißt es in der Begründung des Antrags. In Hannover seien solche Flächen zwar schwer in Zentrumsnähe zu finden, das Zentrum sei vom Stadtteil aus aber mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut zu erreichen. Außerdem solle in Gesprächen mit der Deutschen Messe AG und der Stadt Laatzen geklärt werden, ob der Campingplatz der Hannover-Messe an der Kronsbergstraße, der allerdings nur sporadisch geöffnet ist, in eine ganzjährige Nutzung überführt werden kann.

Hannovers derzeit einziger Wohnmobilstellplatz befindet sich in Herrenhausen. Und der hat weder einen Wasser- noch einen Stromanschluss. Lediglich ein Parkscheinautomat steht hier. Der Preis pro Nacht: 20 Euro.

Grüne: Bedarf ist da

Der Bedarf sei da, stimmen die Grünen zu. Auch zum Drachenfest gebe es viele Camper, die nachgefragt hätten, wo es zusätzliche Stellplätze gebe, sagt die stellvertretende Bezirksbürgermeisterin Regine Kramarek. CDU und FDP sind hingegen skeptisch, ob es tatsächlich einen Bedarf gibt. Der SPD-Fraktionsvorsitzende Michael Quast betont, dass die Campingplätze aktuell nur temporär zu nutzen seien, wenn auf der Messe etwas los sei. „Bedarf, Platz und die Versorgungseinrichtungen sind da, sie werden aber nicht ganzjährig genutzt“, sagt er.

Eigentlich sei es eine Verschwendung von Ressourcen und von Platz. „Ein weiterer Kritikpunkt der Camper ist, dass, wenn der Platz nutzbar ist, dort Messepreise herrschen“, sagt Quast. Die Stadtverwaltung wird nun prüfen, welche Flächen geeignet wären und inwieweit eine dauerhafte Nutzung sinnvoll ist.

Von Lisa Eimermacher