Hannover

Auf die Knie gehen, einen Ring zücken – und dann die große Frage stellen: Der Heiratsantrag gehört für viele Menschen immer noch dazu. Für manche kommt der Antrag überraschend, andere lauern regelrecht darauf. Und nicht immer macht der Mann den ersten Schritt. Wir haben Hannoveranerinnen und Hannoveraner gefragt, wie sie diesen besonderen Moment mit ihrem Partner oder ihrer Partnerin verbracht haben.

Sarah Behler: „Erstmals kam nichts“

Sie haben sich an der Golden Gate Bridge verlobt: Sarah (27) und Philip (30) Behler. Quelle: privat

Eigentlich hätte ich schon früher mit einem Antrag gerechnet. Ende 2015 habe ich in der Ernst-August-Galerie einen Ring gesehen. Der hat mir gut gefallen, und das habe ich auch meinem jetzigen Mann gesagt. Im März 2016 sind wir nach Cuba gereist und ich habe fest mit einem Antrag gerechnet. Aber es kam erstmal nichts.

Im Herbst 2017 haben wir unsere erste gemeinsame USA-Reise gemacht. Drei Wochen lang reisten wir durch die Staaten, zum Abschluss waren wir in San Francisco. An der Golden Gate Bridge hat er mir dann den Antrag gemacht. Und es war tatsächlich der Ring aus der Ernst-August-Galerie. Er hatte ihn fast zwei Jahre lang bei seiner Mutter gelagert und ihn dann auf unserer Reise drei Wochen lang im Rucksack mitgenommen – ohne, dass ich etwas bemerkt hätte. Das war das i-Tüpfelchen auf dem Antrag.

Wir haben ganz alleine im Alten Rathaus geheiratet, weil wir diesen Moment ganz für uns haben wollten. Das Datum war der 14. Februar, das war zufällig unser Jahrestag. Dieses Jahr feiern wir am Valentinstag unseren zehnten Jahrestag.

Florian Ripperger: „Ich war mega aufgeregt“

Corinna Pleskacewicz (27) und Florian Ripperger (31) wollen nächstes Jahr heiraten. Quelle: privat

Den Ring habe ich im vergangenen November gekauft und eigentlich wollten ich den Antrag in New York machen. Dort wollten wir Silvester hin, aber wegen Corona sind wir doch nicht gefahren. Dann hatten wir Ende Dezember schlechte Laune, weil wir eine Absage für ein Haus bekommen haben, das wir kaufen wollten. Um die Stimmung zu heben, haben wir uns spontan entschlossen, in den Tierpark Hagenbeck zu fahren. Da habe ich überlegt, dass ich ihr da den Antrag machen kann.

Ich war mega aufgeregt. Ich hatte mir überlegt, den Antrag auf einer schönen Brücke zu machen. Erstmal waren wir dann dort und haben Fotos gemacht. Dann war aber die ganze Zeit so viel los, ich habe schon gedacht, dass das mit dem Antrag nichts mehr werden würde. Als es endlich leerer auf der Brücke wurde, habe ich mein Handy auf den Boden gelegt und so getan, als sei das für ein Selfie. In Wirklichkeit habe ich aber ein Video gestartet. Dann habe ich den Antrag gemacht.

Die Hochzeit soll nächstes Jahr stattfinden. Denn das Haus haben wir jetzt doch bekommen – und dieses Jahr sind wir mit Renovieren beschäftigt. Dazu noch eine Hochzeit, das wäre zu viel.

Franziska Schulze: „Ich hatte den Gedanken schon abgeschrieben“

Heiratsantrag in einer Pinguin-Aufzuchtstation: Franziska Schulze (35) und Stefan (35) mit ihrer damals neun Monate alten Tochter. Quelle: privat

Wir waren auf Elternzeitreise in Südafrika, das war im Januar und Februar 2020. An meinem Geburtstag, dem 11. Februar, haben wir nachmittags eine Pinguin-Aufzuchtstation besucht. Mein jetziger Mann hat mir eine Patenschaft für einen Pinguin geschenkt.

Spontan, so dachte ich jedenfalls, entschieden wir uns dann dazu, im Namen unserer Tochter eine weitere Patenschaft zu übernehmen. Die Tierpflegerin erstellte das Zertifikat. Als sie mir das Dokument übergab, war in der Hülle nicht nur das Zertifikat, sondern auch ein Ring. Mein Mann ging vor mir auf die Knie.

Ich hatte eigentlich erwartet, dass er mich auf der Reise fragen würde. Als der Antrag dann erstmal nicht kam, hatte ich den Gedanken schon abgeschrieben. Dann war ich sehr überrascht, dass er mich doch noch gefragt hat. Geheiratet haben wir noch im gleichen Jahr, am 11. September. Das war das einzige Datum, was noch frei war.

Sarah Alef-Reddert: „Das ganze Flugzeug wusste Bescheid“

Sarah Alef-Reddert (32) und Felix Alef (36) haben sich über dem spanischen Festland das Heiratsversprechen gegeben. Quelle: privat

An meinem 30. Geburtstag sind wir nach Gran Canaria geflogen, zusammen mit meinen Eltern und unseren Kindern. Das war im Oktober 2019. Im Flugzeug ist mein Mann häufig aufgestanden und hin- und hergelaufen. Auf einmal sagte mir eine Stewardess, dass es meinem Mann nicht gut gehen würde und er mit starken Ohrenschmerzen im vorderen Bereich des Flugzeuges liegen würde. In dem Moment habe ich uns schon den Urlaub im Krankenhaus verbringen sehen.

Als ich vorne ankam, stand mein Mann dort mit dem Mikrofon, das normalerweise die Flugbegleiter für die Ansagen nutzen. Er gratulierte mir erst zum Geburtstag. Da dachte ich: „Wie peinlich, jetzt weiß das ganze Flugzeug Bescheid“. Dann fing er an, davon zu reden, wie sehr er mich lieben würde. Ich habe nur verdaddert die Stewardess angeguckt. Ich verstand die Welt nicht mehr. Bis er auf die Knie ging und mich über dem spanischen Festland fragte, ob ich seine Frau werden will.

Mehr als sechs Monate lang hatte mein Mann den Antrag geplant. Den Urlaub haben wir richtig genossen und die Zeit genutzt, um uns Gedanken um die Hochzeit zu machen. Die Hochzeit planten wir für 2021. Wir haben in ganz kleinem Rahmen geheiratet, und bisher nur standesamtlich.

Julia Pilarski: „Liebeserklärung von A bis Z“

Julia Pilarski (29) und Lars Thiermann (32) haben sich in ihrem Lieblingsrestaurant verlobt. Quelle: privat

Ich habe meinen Antrag in unserem Lieblingsrestaurant – El Greco in Anderten – bekommen. Wir waren zusammen mit Verwandten dort. Die Sängerin Jennifer Hanke-Klawitter hat gesungen. Dann hat mein Verlobter von A-Z aufgesagt, warum er mich liebt. Das war der romantische Antrag. Denn angedeutet hat mein Verlobter seine Absichten schon vorher einmal. Damals ging es im Bürgeramt um die Erneuerung des Personalausweises.

Die Hochzeit soll am 4. August dieses Jahres stattfinden. Das ist genau ein Jahr nach dem Antrag. Wir wollen im Standesamt in Hannover heiraten und zwei Tage später dann in der Sankt Martin Kirche in Anderten. Die Planungen haben wir schon fast abgeschlossen. Selbst die Kleider und den Anzug haben wir schon gekauft.

Stefan Giersberg: „Sie war die Ungeduldige“

Sie hätten sich beinahe am Valentinstag verlobt: Stefan (34) und Jacqueline (33) Giersberg. Quelle: privat

Ich habe einen Heiratsantrag von meiner jetzigen Frau bekommen, als ich auf einem Zivi-Lehrgang war. Das ist schon über zehn Jahre her. Wir waren mit fünf Männern auf einem Zimmer und ich packte meine Tasche aus. Unten fand ich ein gefaltetes Herz – in das meine Frau den Antrag geschrieben hatte. Eigentlich hatte sie darauf gesetzt, dass ich meine Tasche nicht sofort auspacke und den Antrag am Valentinstag finde. Das hat aber nicht geklappt, ich habe das Herz am 13. Februar gefunden.

Es stand schon länger fest, dass wir heiraten wollten. Sie war die Ungeduldige. Im ersten Moment war es wirklich ein komisches Gefühl, dass sie den Antrag gemacht hat und nicht ich. Ich war ein bisschen sauer. Aber es hat ja ein Happy End, wir sind jetzt seit zehn Jahren verheiratet.

Auch sonst weichen wir immer mal von klassischen Rollenbildern ab. Sie rückt die Möbel, ich kümmere mich sehr gerne um unsere inzwischen zwei Kinder. Und wir tragen beide den Nachnamen meiner Frau. Die Hochzeit haben wir klein gefeiert, darauf habe ich bestanden.

Von Thea Schmidt