Hannover

Hannoveraner kennen das. Erwähnen sie anderswo ihre Herkunft, kommt als Reaktion recht verlässlich: „Ach, da, wo das beste Hochdeutsch gesprochen wird.“ Ist das wirklich so? Das will Sprachwissenschaftler François Conrad jetzt in einem Forschungsprojekt herausfinden.

Der Mythos vom lupenreinen perfekten Deutsch, das die Menschen in und um Hannover beherrschen, hält sich hartnäckig. „Ich habe das in meiner Jugend in Luxemburg auch schon gehört“, erzählt Conrad. Vor fünf Jahren kam der junge Forscher nach Hannover, die Bewerbung als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Deutschen Seminar der Leibniz-Universität hatte geklappt. Plötzlich fand sich Conrad im Zentrum des Hochdeutschen wieder. Und er stellte erstaunt fest, dass sich bisher kaum jemand mit der Sprache Hannovers beschäftigt hat. „Das Thema lag auf der Straße, ich musste es nur aufheben.“ Es bedurfte wohl eines Blicks von außen, auf das eigentlich Naheliegende zu kommen.

Hannoveraner sprechen nicht wie der Duden

Conrad und sein Team stecken inzwischen mitten in der Arbeit. „Was wir schon sagen können: Auch die Hannoveraner sprechen nicht so, wie es im Duden steht, oder wie die Tagesschausprecher artikulieren. So spricht kaum ein Mensch in Deutschland.“ Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) finanziert das Projekt „Die Stadtsprache Hannovers“, das Linguistik-Professor Peter Schlobinski mit verantwortet, drei Jahre lang bis Ende 2022. Ziel sei „eine erschöpfende Antwort auf die Frage, ob es sich bei dem bekannten Mythos tatsächlich um sprachwissenschaftliche Realität handelt“, schreibt die Leibniz-Uni.

Hannoveraner fahren „Zuch“ und essen „Keese“

Doch wie kommt der Linguist darauf, dass Hannoveraner kein reines Deutsch sprechen? „Weil Menschen hier im ,Zuch‘ oder mit dem ,Radd‘ fahren und ,Keese‘ essen. Das sind Merkmale, die nicht der hochdeutschen Norm entsprechen“, sagt Projektleiter Conrad. Auch von „Bildungk“ spricht man an der Leine gerne. Diese Aussprachevarianten sind aber keine Eigenheit der Hannoveraner, sie sind in ganz Norddeutschland verbreitet.

Hannover versus Braunschweig

Stefan Ehrlich und seine Kollegin Hana Ikenaga sind am Projekt „Die Stadtsprache Hannovers“ beteiligt und schreiben dabei ihre Dissertationen. Quelle: Tim Schaarschmidt

„Unsere Frage ist aber, ob Hannover dennoch eine Sonderstellung einnimmt. Und das können wir noch nicht sagen.“ Die Frage, wo am besten gesprochen wird, lasse sich nur durch Vergleiche beantworten, erklärt der Sprachwissenschaftler. Studierende untersuchen deshalb in ihren Abschlussarbeiten die gesprochene Sprache in ihren Heimatorten wie Wunstorf, Burgdorf, Herford und Minden. Außerdem läuft eine Vergleichsstudie mit Braunschweig, weil das die nächste Großstadt ist.

Interviews mit 144 Menschen geplant

Die Sprache Hannovers wollte das Team eigentlich schon im November 2020 in einem Experiment ergründen. Doch Corona bremste die Forscher aus. Nun soll die praktische Untersuchung in diesem Frühsommer laufen. Dazu plant Conrad Interviews mit 144 Menschen, die in Hannover aufgewachsen sind. Die Teilnehmer sollen dabei kurze Texte vorlesen, kleine Aufgaben lösen und persönliche Einschätzungen zur eigenen Sprachbiografie abgeben. Die Aufnahmen der Aussprache werten die Wissenschaftler statistisch aus. Neben Conrad arbeiten Hana Ikenaga und Stefan Ehrlich im Team, die beide ihre Doktorarbeit verfassen, sowie vier wissenschaftliche Hilfskräfte.

Experiment mit 144 Hannoveranern

Per Diktiergerät nehmen die Forscher Sprachproben von Hannoveranern auf und analysieren sie später. Quelle: Tim Schaarschmidt

Die Teilnehmer des Experiments sollen aus Linden, der List und dem Zooviertel kommen, sich in Alter, Bildung und Einkommen unterscheiden. Ein Aufruf zur Teilnahme startet im Laufe des Frühjahrs. Die Forscher werfen auch einen soziolinguistischen Blick darauf, wie sich die Aussprache von Männern und Frauen, Alten und Jungen, Stadtteilen und Bildungsgruppen unterscheidet. „Wir wollen ebenfalls wissen, ob die Menschen anders mit ihrer Großmutter als mit den Kindern, anders auf der Arbeit als zu Hause sprechen“, erläutert Conrad. Es geht dem 36-Jährigen um ein möglichst vollständiges Bild der „stadtsprachlichen Sprachlagen“, um herauszufinden, wie hochdeutsch die Sprache in Hannover tatsächlich ist.

Erfassen wollen die Forscher auch den alten Stadtdialekt Hannovers, eine Mischung aus Nieder- und Hochdeutsch. „Wir wollen das Hannöversche beschreiben und dokumentieren. Aber es wird immer weniger“, bedauert Sprachliebhaber Conrad. Typisch dafür: Die Leute hatten keine „Aale“ (Eile), sondern „Zaat“ (Zeit). Und die Marktverkäuferin pries ihre „Äöle“ (Aale) an.

Strebsame Norddeutsche

Dass der Glaube an Hannover als Hochburg des Hochdeutschen noch existiert, bestätigte eine repräsentative Forsa-Umfrage mit der Gesellschaft für deutsche Sprache im Oktober 2020. Von bundesweit 2004 Menschen nennen 24 Prozent den Raum oder die Stadt Hannover als Ort, an dem das beste Hochdeutsch gesprochen wird, gefolgt von Niedersachsen allgemein (14 Prozent) und Nordrhein-Westfalen (6 Prozent). Die Ergebnisse sind Teil des hannoverschen Forschungsprojekts und seit Kurzem als Broschüre veröffentlicht.

Hochdeutsch war in Niedersachsen einst Fremdsprache

Doch wie kam es, dass Hannover schon seit fast 200 Jahren als Ort des reinen Deutsch gilt? Damals setzte sich das Hochdeutsche als schriftliche Standardsprache durch. „Die Leute in Norddeutschland sprachen aber Niederdeutsch und mussten Hochdeutsch wie eine Fremdsprache lernen“, erklärt Conrad. Und gaben sich dabei besonders Mühe. Im Süden war man näher am Hochdeutschen, es hielten sich Dialekt-Mischformen. Dass sich dann ausgerechnet Hannover einen besonderen Ruf erwarb, hat wohl viel mit Zufall zu tun.

Die Sprachforscher der Leibniz-Uni spüren auch dem alten Stadtdialekt Hannovers nach. Quelle: Tim Schaarschmidt

Warum das Deutsche bellt

Dass Sprachforscher Conrad eine Leidenschaft für seine Themen hat, macht sich in vielem bemerkbar: Neben seiner Muttersprache Luxemburgisch spricht er Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch und Tschechisch. Die meisten dieser Sprachen hat er schon in der Schulzeit gelernt, der Rest kam im Studium dazu. „Für Luxemburger ist das typisch.“ Und auch für Sprachwissenschaftler nicht ungewöhnlich, weil sich die Eigenheiten von Sprachen vor allem im Vergleich zeigen.

Das Besondere des Deutschen erklärt der 36-Jährige auch gerne bei Science-Slam-Auftritten. Daraus ist jetzt ein populärwissenschaftliches Buch im Duden-Verlag entstanden: „Warum Deutsch bellt und Französisch schnurrt“. Hannover spielt darin eine gewisse Rolle, auch ein Linguist namens Konrad und die Frage, warum in den Ohren vieler Menschen Deutsch einen so harten Klang hat. „Ich selbst mag das Deutsche sehr gern“, beteuert der Sprachenexperte.

Wird aus der Leibniz-Universität allmählich die Leibniz-Universiteet?

Und wie entwickelt sich die Sprache in Hannover? Verschwinden bald die letzten Eigenheiten unter der dominierenden Norm des Hochdeutschen? Conrad sieht auch gegenläufige Trends. Gerade Jüngere sprechen inzwischen vermehrt auf gut Norddeutsch von der „Universiteet“.

Von Bärbel Hilbig