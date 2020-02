Südstadt

„Tellkampfgeist“ – wie ein wahlweise beschützendes oder bedrohliches Schwert hängt dieses Wort über dem ganzen Abend, an dem ehemalige und gegenwärtige Schüler und Lehrer über die Streitlust, Demokratiebildung und den Charakter von Hannovers zweitältester Schule, der Tellkampfschule in der Südstadt, diskutieren. Eingeladen war unter anderem der ehemalige Tellkampfschüler Giovanni di Lorenzo, Chefredakteur der Wochenzeitung „Die Zeit“ und einer der bekanntesten Journalisten Deutschlands.

Erst bei Anne Will , dann in Hannover

„Gestern noch bei , Anne Will’, heute bei uns in der Aula“, so begrüßte Schulleiterin Katharina Badenhop den Stargast di Lorenzo, der sich wie bei einem Klassentreffen witzelnd zwischen die anderen Diskussionsteilnehmer setzte. Zuvor wurde die Veranstaltung bereits durch einen 25-minütigen Film eingeleitet, in dem viele Ehemalige Anekdoten aus der Schulzeit in den Siebziger- und Achtzigerjahren zum Besten gaben.

Di Lorenzo, der die Schule drei Jahre lang besucht hatte, wusste nach eigener Aussage vorher gar nicht, dass Gymnasien Spaß machen können. Als er 1977 nicht ganz freiwillig auf die Tellkampfschule gewechselt war, hatte ihm sein alter Schulleiter noch die mahnenden Worte mit auf den Weg gegeben, dass er, also di Lorenzo, „alle Anlagen für eine kriminelle Karriere“ habe. Die Tellkampfschule sei für ihn eine Rettung gewesen, sagte di Lorenzo nun. Auch, weil er in dieser Zeit über seinen Tutor Klaus Windolph seine Bestimmung für den Journalismus fand.

Zwischen Neonazis und linken Aktivisten

Und obwohl die Schule ihre Besucher, so die einhellige Meinung der Diskutanten, zu einer eigenen und mindestens diskussionsfreudigen Meinung erziehe, habe es auch politische Konflikte gegeben. So habe es zu di Lorenzos Zeiten eine Neonazi-Zelle in der Schule gegeben, erzählte der 60-Jährige. „Wenn ich in manche Klassenräume ging, wurde ich mit ,Ausländer raus’ begrüßt“, erzählte er. „Da hat kein Lehrer etwas gesagt.“

Windolph hat als Lehrer viel miterlebt in den vergangenen Jahrzehnten – von Schülern, die in Bauwagen auf dem Schulhof gewohnt haben, bis zu Protestaktionen, bei denen die Lehrer sich schützend vor die Schüler stellten und dafür auch Versetzungen hinnahmen. „ Karl Carstens hatte hier mal die deutsche Fahne gehisst, der war im Zweiten Weltkrieg Mitglied in der NSDAP“, erinnerte sich Windolph. Die Schüler holten die Fahne runter und hissten die Schulflagge – und flogen teilweise prompt von der Schule.

„Streit muss zivilisiert werden“

Generell habe es damals oft lange Diskussionen und Auseinandersetzungen zwischen Schülern und Lehrern gegeben – Gespräche, die beide Seiten in guter Erinnerung behalten haben. „Es gibt immer Strömungen und einen Zeitgeist“, sagte di Lorenzo. „Und es muss eine gewisse Skepsis geben, ein Hinterfragen. Das gehört zu einem mündigen Bürger.“ Der „Tellkampfgeist“ habe immer dafür gesorgt, dass die Schüler Dinge nicht einfach so hingenommen hätten.

Um dieses Prinzip wieder zu kultivieren, würde er sich ein Schulfach mit dem Namen Streit wünschen, das mindestens ein Jahr lang für jede Klasse stattfindet. Das Meinungsbild zu schärfen und die Argumentationsfähigkeiten zu verbessern, seien wichtige Teile der Schulausbildung, die aber nur möglich seien, wenn man sich mit den Meinungsbildern anderer reibe. „Streit muss wieder zivilisiert werden, um es nicht denen zu überlassen, die diese Kultur zerstören wollen“, sagte di Lorenzo. Darauf konnten sich alle Teilnehmer der Podiumsdiskussion einigen.

Von Jo-Hannes Rische