Hannover

Wegen der angespannten Corona-Lage gilt in allen Krankenhäusern in und um Hannover von Mittwoch (1. Dezember) an ein generelles Besuchsverbot. Kinderkliniken sind wegen ihrer besonderen Rolle von der Regelung ausgenommen, berichtet der Sprecher des Regionsklinikums, Steffen Ellerhoff, am Freitag im Auftrag aller Krankenhäuser in der Region.

Besuchsverbot in Hannovers Kliniken: Wenige Ausnahmen

Auch mit Testmöglichkeiten könne die Sicherheit von Patientinnen und Patienten sowie die der Beschäftigten in den Krankenhäusern ohne die Reduktion der Besucherströme nicht ausreichend gewährleistet werden, sagte Ellerhoff. Damit kehren die Häuser in der Region zu einer vorübergehenden Maßnahme zurück, die bereits vor einem Jahr und im Frühjahr 2020 gegolten hatte.

Solche Schilder werden künftig wieder an den Krankenhäusern hängen. Quelle: Droese

Ausnahmen seien bei medizinischer Begründung beispielsweise in der Geburtshilfe oder Palliativmedizin möglich. Über die Einzelheiten zur konkreten Umsetzung der Regelung wollen die Krankenhäuser auf ihren jeweiligen Internetseiten und telefonisch informieren.

Klinken sollen selber testen

Hintergrund des Besuchsverbot ist nach Informationen der HAZ offenbar eine Verordnung des Bundes. Demnach müssen Krankenhäuser die 2-G-plus-Regel anwenden. Das heißt, Besucher müssen geimpft oder genesen sein, zusätzlich muss vom Krankenhaus selbst ein Corona-Test durchgeführt werden. Diese Regelung gilt bei den Kliniken aber nicht als umsetzbar.

