Hannover

Am Anfang schien die Aufgabe kaum zu bewältigen: Mehr als eine halbe Million Euro brauchte der Bethlehem-Kellertreff, um überleben zu können. Doch die jugendlichen Nutzerinnen und Nutzer ließen sich nicht entmutigen und starteten einen beispiellosen Spendenmarathon. Ob Benefizkonzerte, Fundraising-Videos oder Spendenläufe – die Ideen gingen ihnen nicht aus. Mit Unterstützung der Mitglieder der Kirchengemeinde Linden-Nord und anderer engagierter Menschen aus dem Stadtteil kam so eine beachtliche Summe zusammen. Die bisherige Kontobilanz ist gut – offenbar so gut, dass die Gemeinde sich sogar schon traut, den Bauantrag für die unabdingbare Brandschutzsanierung zu stellen.

Das Ziel rückt näher

Auch das zeigt die Zuversicht und den gesunden Pragmatismus, mit dem alle Beteiligten das Problem angepackt haben. Auf diese Weise kann es gelingen, das noch ausstehende Drittel des notwendigen Sanierungsbetrags einzuwerben. Zumal erste Signale von Stiftungen positiv sind. Eine besonders gute Nachricht ist bei all dem, dass das Projekt nach einer neuen Kalkulation nun deutlich günstiger wird als ursprünglich gedacht. So rückt das Ziel noch einmal näher.

Gewinner sind die Jugendlichen und ihre Unterstützter schon jetzt: Sie haben bewiesen, dass sie gemeinsam viel bewegen können und dass der Zusammenhalt im Stadtteil funktioniert.

Von Juliane Kaune