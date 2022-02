Hannover

Es war eine große Kraftanstrengung für alle Beteiligten – nun steuern sie auf die Zielgerade zu. Fast zwei Drittel der Summe, die nötig ist, um den Bethlehem-Kellertreff (BKT) der Kirchengemeinde Linden-Nord zu retten, liegen mittlerweile auf dem Konto. „Wir haben eine Lawine ins Rollen gebracht, und wir sind sehr zuversichtlich, dass es so weitergeht“, sagt Sozialpädagoge Simeon Kottonau, hauptamtlicher Mitarbeiter in dem Treff. Die Zuversicht geht so weit, dass die evangelisch-lutherische Gemeinde bereits einen Bauantrag gestellt hat, um die für den Fortbestand der Einrichtung notwendige Brandschutzsanierung auf den Weg zu bringen. Kottonau hofft, dass die Arbeiten im besten Fall im Sommer dieses Jahres starten können.

Bethlehem-Kellertreff besteht schon seit 55 Jahren

Ohne einen zeitgemäßen Brandschutz kann der BKT, der schon seit 55 Jahren in Kellerräumen neben der Bethlehemkirche untergebracht ist, nicht weiterbetrieben werden. Vor zweieinhalb Jahren drohte daher die Schließung des Treffs, der ein fester Bestandteil der Jugendarbeit in Linden-Nord ist. Doch die Gemeinde, das Treffteam, die jungen Nutzerinnen und Nutzer sowie unzählige Ehrenamtliche entschieden sich, für die beliebte Anlaufstelle zu kämpfen. Sie organisierten eine Vielzahl von Aktionen, um Geld für den BKT zu sammeln. Ein Spendenlauf gehörte dazu, Benefizkonzerte, Internetvideos oder Lichtprojektionen an der Kirche. Ob Familien, Senioren oder Geschäftsleute – sie alle gaben Geld. Auch das Polizeikommissariat Limmer, der Bezirksrat und die Nachbargemeinde St. Martin sowie die Erlöserkirche spendeten.

Der Kellertreff ist für Jugendliche ein beliebter Treffpunkt. Quelle: Nancy Heusel

Allein eine Puzzleaktion erbrachte 3000 Euro. Jeder Interessierte konnte eine bestimmte Anzahl der 52.000 Teile eines Riesenpuzzles erwerben; diese wurden dann im Laufe eines halben Jahres in Puzzlegruppen zu mehr als 100 größeren Elementen zusammengesetzt. Aufgabe der Jugendlichen ist es zurzeit, diese Elemente zu einem überdimensionalen Wandbild zusammenzufügen, das etwa 14 Quadratmeter groß sein und den Kellertreff später schmücken wird.

Stadt Hannover bewilligt Sonderzahlung

Exakt 219.005,82 Euro sind bis dato auf dem BKT-Konto eingegangen. „Das ist ein überwältigendes Ergebnis“, sagt Kottonau. Der größte Teil dieser Summe sind Spenden. Aber auch die Stadt Hannover hat einen namhaften Betrag für den Brandschutz bewilligt: 60.000 Euro. Grundsätzlich ist die Kommune nicht für Investitionen in die Bausubtanz des kirchlichen Jugendtreffs zuständig; den Betrieb der Einrichtung unterstützt sie indes bereits seit 1987 mit einer jährlichen Zuwendung. Man habe die Politiker und Politikerinnen im Rat der Stadt überzeugen können, dass der Treff ohne eine städtische Sonderzahlung vor dem Aus stünde, sagt Kottonau.

Eine weitere gute Nachricht hat sich im Laufe der Planungen ergeben: Statt der ursprünglich für die Sanierung veranschlagten 579.000 Euro sind nur noch 368.000 Euro nötig, um den BKT brandsicher zu machen. „Wir haben ein anderes Architektenteam, das hat das alles noch mal genauer durchgerechnet“, berichtet der Sozialpädagoge. Die für die Bauarbeiten aktuell noch ausstehenden 149.000 Euro will die Gemeinde jetzt über Stiftungen und weitere Fördertöpfe akquirieren. Es gebe bereits positive Signale, sagt Kottonau. Darum glaubt er, dass die gesamte Finanzierung bis zum kommenden Sommer gesichert sein wird. Auf der eigens eingerichteten Homepage informieren die Aktiven regelmäßig über Neuigkeiten.

Auch an der Kirchenfassade wirbt die Gemeinde um Spenden für den BKT. Quelle: Nancy Heusel

Bauzeit von zwei bis drei Monaten nötig

Kottonau rechnet mit einer Bauzeit von zwei bis drei Monaten, während der der BKT geschlossen werden müsste. Wenn die Auflagen für den Brandschutz erfüllt sind, wird sich das Ambiente des Kellertreffs aber noch nicht verändert haben. „Es wird im Prinzip so aussehen wie vorher“, sagt Kottonau. Um die etwas in die Jahre gekommene Inneneinrichtung zu verschönern, gibt es aber auch schon eine Menge Ideen. Und beim Spendensammeln haben alle Beteiligten ja inzwischen viel Routine.

Von Juliane Kaune