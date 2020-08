Hannover

Simeon Kottonau ist guter Dinge. Auch wenn die Lage ernst ist. Seit einem Jahr schon bittet die Kirchengemeinde Linden-Nord um Spenden für den Bethlehem-Kellertreff (BKT), da die Räume neue Brandschutzanlagen im Wert von 579.000 Euro benötigen. Bis zum Sommer 2021 muss das Geld vorhanden sein, sonst droht dem Kellertreff die Schließung. Und da es in der evangelischen Kirche keinen festen Fördertopf für solche Vorhaben gibt, so Kottonau, versucht es der offene Jugendtreff halt mit eigenen Aktionen. Das aber gestaltet sich schwieriger als erhofft.

Warten auf Fördergeld

Das Rettungskonzept des BKT sah vor, dass innerhalb eines Jahres die erste Hälfte der Gesamtsumme auf dem Konto ist. Nun ist das erste Jahr rum, doch bisher sind gerade mal erst 82.000 Euro zusammengekommen. Das liege allerdings daran, dass die Fördergeldanträge noch bewilligt werden müssten und einige erst jetzt gestellt würden, erklärt der BKT-Sozialpädagoge Kottonau.

„Wir wollen etwa 250.000 Euro der Gesamtsumme durch Fördergelder bezahlen. Da wir diese aber erst im nächsten Jahr benötigen, dürfen mache Anträge nicht zu früh gestellt werden“, sagt Kottonau. „Kleinere Fördersummen etwa durch den Bezirksrat oder die evangelische Bank wurden bereits bewilligt.“ Gespräche mit der Stadt Hannover laufen ebenfalls. Allein von Stiftungen erwartet der BKT finanzielle Unterstützung in Höhe von 30.000 bis 40.000 Euro.

In einer Juninacht erstrahlte die Betlehemkirche mit dem BKT-Logo. Quelle: privat

Open-Air-Konzert und Spendenlauf

Die zweite Hälfte der Gesamtsumme soll durch Spendengeld aufgebracht werden. Dafür hat sich der BKT mithilfe seiner Jugendlichen bereits einiges überlegt. Am 11. September soll ein Open-Air-Konzert stattfinden, auf dem die Reggae- und Popmusikerin Judy Bailey auftreten wird. Ein Besuch lohne sich, verspricht Kottonau.

In den nächsten Tagen erscheine in den sozialen Medien des BKT außerdem ein Vorstellungsvideo, mit dem sich dieser für einen Fundraising-Preis beworben hat. Und auch für den Herbst hätten die Jugendlichen schon etwas geplant: einen Spendenlauf um die Kirche und einen Staffel Marathon. „Der BKT-Marathon erfordert nicht viel Vorbereitung und passt zum aktuellen Fitnessboom. Er kann außerdem an die jeweiligen Corona-Bedingungen angepasst werden. Wir hoffen, mit jedem der 42 Kilometer 100 Euro einzunehmen“, sagt Kottonau.

Engagement von Groß und Klein

Der Sozialpädagoge freut sich über die Unterstützung, die der BKT insgesamt erfahren habe. „Das Projekt liegt allen, generationsübergreifend, am Herzen. Nicht nur die Jugendlichen, sondern auch Eltern und Senioren setzen sich ein. Vor allem im Stadtteil haben wir schon immense Summen gesammelt. Auch unsere Nachbargemeinden bitten für den BKT um Spenden. Der Wunsch ist groß und der Wille ist da“, sagt Kottonau.

Normalerweise hätte der BKT in den vergangenen Monaten auf Stadtteilfesten und eigenen Flohmärkten um Spenden geworben. Wegen der Corona-Krise konnten die Spendenaufrufe aber nicht wie gewohnt stattfinden. Werbung machten die Jugendlichen trotzdem. Sie tauschten selbst genähte BKT-Masken gegen Spenden und malten Bilder des BKT-Logos aus Kreide, die sie dann auf Instagram hochluden. In einer Juninacht erstrahlte die Betlehemkirche mit dem BKT-Logo.

„Rettet den BKT“: Die Jugendlichen machen Werbung für ihre Spendenaktion und malen das BKT-Logo mit Kreide auf Pflastersteine. Quelle: privat

Brandschutzauflagen nicht erfüllt

Der BKT besteht bereits seit 50 Jahren und hat bis zu 50 Jugendliche regelmäßig zu Besuch. Im vergangenen Jahr war geplant, in den Kellerräumen neue Toiletten zu installieren. Dabei fiel auf, dass die Brandschutzauflagen den aktuell gültigen Richtlinien angepasst werden müssen – für insgesamt 579.000 Euro. Nun soll die Summe bis zum Sommer 2021 auf dem Konto sein. „Der Umbau wird dann drei bis vier Monate dauern. Wir wollen ihn gleich im Sommer machen, da sind wir mit den Jugendlichen ohnehin viel draußen“, sagt Kottonau.

Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.rettet-den-bkt.de.

Von Regina Seibel