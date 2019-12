Auf der Schmiedestraße zwischen Marstall und Karmarschstraße will die Stadt Hannover das Tempo auf 20 Kilometer pro Stunde drosseln. Eine ähnliche Regelung in Garbsen für die Straße am Maschinenbau-Campus hat das Land für rechtswidrig erklärt. In Hannover hält man das geplante Tempolimit auf der Schmiedestraße aber für rechtlich unbedenklich.