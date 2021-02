Hannover

Jede Woche Donnerstag bekommt Irma U. einen Brief von ihrer Bank. Die 85-Jährige lässt sich ihre Überweisungsträger zuschicken. Onlinebanking ist ihr zu unsicher. Einmal pro Woche holt sie also die Post ihrer Bank aus dem Kasten vor ihrem Zweifamilienhaus in Bemerode. Dann kontrolliert sie ihren Kontostand und heftet das Schriftstück ab.

Auch am 6. Juni 2019 öffnet Irma U. einen solchen Brief. Der Unterschied zu jeder anderen Woche: Auf dem Saldo fehlen rund 32.000 Euro – fast ihre gesamten Ersparnisse. „Das ist mir sofort aufgefallen“, sagt die 85-Jährige heute.

Ein Buchungsfehler?

„Wir dachten, das wäre ein Buchungsfehler bei der Bank“, sagt U.’s Sohn Dirk, den die Seniorin sofort alarmiert hatte. Doch das Geldinstitut fand keinen Fehler. Das Geld war tatsächlich weg – aber nicht weit.

Denn über der Wohnung von Irma U. hatte ihr Mieter, Herr M., eine raffinierte Betrugsmasche ausgeklügelt. M. lebte bereits seit einigen Jahren mit Frau und Kind dort oben – ein Nachbar, so vertrauenswürdig und nett, „ich hätte ihm meinen Wohnungsschlüssel anvertraut“, sagt Irma U. noch heute. Der freundliche Nachbar hatte ihr Konto geplündert – über zwei Jahre und drei Monate.

Ein Brief rutscht durch

Doch davon wussten Mutter und Sohn noch nichts. Am Tag nachdem U. den Brief geöffnet hatte, bestellte ihr Sohn Dirk U. bei der Postbank die Kontoauszüge der letzten Jahre – hunderte von Exemplaren. Er glich sie mit denen ab, die seine Mutter so sorgsam archiviert hatte. „Drei Tage habe ich gebraucht, dann habe ich es gesehen“, sagt er.

Über zwei Jahre hatte Nachbar M. keine Miete an Irma U. überwiesen – aber so getan. Außerdem hatte er Zahlungen an die Stadtwerke und andere krumme Beträge in verschiedener Höhe von U.s Konto bezahlt, indem er U.s Unterschrift fälschte. In seinem Arbeitszimmer präparierte der Mieter dann die Überweisungsträger und legte sie dann in U.’s Briefkasten. Die Summen, die er selbst abbuchte oder auf sein eigenes Konto überwies, änderte er auf den Überweisungsträgern ab, druckte sie aus und legte sie in den Postkasten von Irma U.. Der Brief, den die Frau am 6. Juni öffnete, war der einzige, den M. nicht zuvor abgefangen und bearbeitet hatte. Der Betrüger war einmal nicht aufmerksam gewesen.

Dirk U. klingt noch immer fassungslos, wenn er von den Geschehnissen erzählt. „Der hat den Postboten abgefangen. Jede Woche.“ Von der Pforte bis zum Briefkasten sind es ein paar Meter. „Der Zusteller war wahrscheinlich froh, dass er die nicht gehen musste“, sagt U. Die Post dementiert, dass ihre Mitarbeiter Briefe an unbefugte Dritte weitergeben. „Unsere Zusteller händigen keine Postsendungen auf Verdacht oder an ihnen nicht persönlich bekannte Kunden auf der Straße aus“, sagt Post-Sprecher Jens-Uwe Hogardt auf Anfrage.

Polizei findet echte Überweisungsträger

Die gefälschten Überweisungsträger, die Dirk U. als Beweis vorlegt, sind auf einen Blick nicht als solche zu erkennen. Als er die Schriftstücke später einer Postbank-Mitarbeiterin zeigt, kann auch sie Original und Fälschung nicht auseinanderhalten. Nur das Postbank-Logo auf der Fälschung steht ein paar Millimeter vom Rand ab – was im Original nicht der Fall ist. Dirk U. wurde klar, dass seine Mutter gefälschte Post erhalten hatte.

Original und Fälschung: Der rechte Überweisungsträger wurde vom Mieter erstellt. Quelle: Samantha Franson

Am 18. Juli ging der Sohn mit dem Beweismaterial zur Polizei. Drei Tage später wurde M.’s Wohnung durchsucht. Die Beamten fanden dort die echten Überweisungsträger und stellten die Soft- und Hardware sicher, mit der er die Schriftstücke gefälscht hatte. Bezahlt hatte er das Equipment von Irma U.’s Konto. „Als das aufflog, konnte man M.’s Frau oben toben hören“, sagt Dirk U. Sie wusste nicht, was der Mann in seinem Büro all die Zeit getan hatte.

Gefälschte Unterschrift fällt auf

Zwischenzeitlich schien es dem Mieter überdrüssig zu werden, auf den Zusteller zu warten. Also richtete er zwischen Oktober 2017 und Januar 2018 einen Rücksendeantrag für Briefe der Postbank an ein Postfach ein. Dazu und für die Überweisung von Rechnungsgebühren fälschte er die Unterschrift von Irma U. Die abweichende Signatur war dem Institut sogar aufgefallen. In einem Brief wurde das angemerkt – aber auch den fing der Nachbar ab. Weil Irma U. nicht reagieren konnte, wurde die Transaktion ausgeführt. „Da hätte doch mal jemand von der Bank bei meiner Mutter anrufen können“, sagt ihr Sohn. Er wirft Post und Postbank schwere Versäumnisse vor, hätten sie den Betrug doch mit etwas Aufmerksamkeit verhindern können. Für spätere Überweisungen kopierte M. die Unterschrift vom Mietvertrag auf die Zahlungsträger.

Schließlich konfrontierte Dirk U. den Mieter seiner Mutter, forderte die fehlende Summe zurück. „Er hat blitzartig 4000 Euro überwiesen“, sagt U. Es folgten 600 Euro pro Woche – bis alles abgezahlt war. „Ich wüsste gerne, wie er das gemacht hat“, sagt Dirk U. „Ich war mir nicht sicher, ob wir das Geld wiedersehen“, sagt Dirk U. heute.

Arbeitslosigkeit und Geldprobleme

Der Mieter muss nun wegen gewerbsmäßiger Urkundenfälschung für dreieinhalb Jahre ins Gefängnis. Eine Bewährungsstrafe von einem Jahr und sechs Monaten wurde in das Urteil einbezogen – er ist bereits wegen Betruges und Urkundenfälschung vorbestraft. „Warum ich diesen Weg gewählt habe, weiß ich heute nicht mehr“, sagte M. vor dem Amtsgericht. Er berichtet von seiner Arbeitslosigkeit und Geldproblemen, kostspieligen Autoreparaturen, als er seine Masche Anfang 2017 entwickelte. „Ich hatte gedacht, dass ich die Fälschungen nur für kurze Zeit mache – und dann alles zurückzahle.“ Schließlich sei ein Teufelskreis entstanden. Die abgebuchten Summen, wurden zu hoch um sie zurückzuzahlen. Anfang 2018 gründete er ein kleines Unternehmen mit einigen Angestellten. „Ich musste zwar das Vertrauen meiner Familie zurückgewinnen, aber es lief wieder gut“, sagt M. vor dem Gericht. Die Selbstständigkeit sei sein Traum gewesen. „Aber da wusste ich schon, dass ich ihn bereits versemmelt habe.“

Von Manuel Behrens