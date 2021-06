Hannover

Die Staatsanwaltschaft Hannover bereitet sich auf steigende Betrugszahlen bei Corona-Testzentren vor. Das teilte die Behörde am Mittwoch der HAZ mit. Grund seien die vielen bundesweiten Ermittlungen wegen falscher Abrechnungen. Durch die sogenannte Sonderzuständigkeit sollen die Fälle der hiesigen Strafverfolger gebündelt und besser bearbeitet werden können – wie einst bei den Corona-Soforthilfen zu Beginn der Pandemie. Drei Anzeigen wird bereits nachgegangen.

Staatsanwalt Klinge: „Es geht um recht knifflige Fragen“

„Wir gehen davon aus, dass noch mehr kommen wird“, sagt Behördensprecher Thomas Klinge. Die neuen Verfahren werden künftig von einem in Wirtschaftsstrafsachen erfahrenen Staatsanwalt behandelt. Denn: „Es geht um recht knifflige Fragen“, sagt Klinge. So gelte es stets zu klären, was vorgefallen ist und ob das schon eine strafbare Handlung darstelle – oder womöglich technische Fehler die Ursache waren. Ähnlich zentralisiert verfuhren die Strafverfolger bereits zu Beginn der Corona-Pandemie 2020, als die landeseigene N-Bank 1,9 Milliarden Euro Soforthilfen an Unternehmer und Selbstständige zahlte.

Vorgehen schon bei Corona-Soforthilfen

Denn auch die unbürokratischen Soforthilfen nutzten Betrüger, um mit falschen Anträgen an Geld zu kommen. Niedersachsen verzeichnet bislang einen Schaden von 11,6 Millionen Euro, derzeit laufen 1500 Ermittlungsverfahren. Im Raum Hannover versuchten 2020 beispielsweise 49 Schrotthändler, illegal an die Soforthilfen zu kommen. Der Schwindel flog unter anderem deshalb auf, weil die oftmals sogar mit einander verwandten Betrüger dieselben Formulierungen in den Anträgen nutzten. Einige Beschuldigte erhielten inzwischen Strafbefehle oder wurden sogar verurteilt.

Der „technische Defekt“ beim MediCan-Bus am Hauptbahnhof Hannover trat seltsamerweise direkt nach Bekanntwerden der Betrugsvorwürfe gegen das Unternehmen auf. Quelle: Peer Hellerling

„Bei solchen Machenschaften sind wir hellwach“, sagt Klinge nun mit Blick auf Schnelltest-Betrügereien. Für Aufsehen sorgte diesbezüglich Ende Mai die Bochumer Firma MediCan, das deutschlandweit Dutzende Testzentren unterhielt – darunter eins in Hannover. Der Betreiber soll wesentlich mehr Abstriche abgerechnet haben, als tatsächlich durchgeführt wurden. Auch aus Hannover ist mindestens ein Fall bekannt, bei dem ein Mann ein negatives Ergebnis bekam, bevor er überhaupt getestet wurde. MediCan hat inzwischen alle seine Zentren abgebaut, der rote Bus auf dem Kaufland-Parkplatz am Hauptbahnhof Hannover verschwand Anfang dieser Woche.

Drei Betrugsverfahren abgegeben

Bislang liegen der hiesigen Staatsanwaltschaft bereits drei Betrugsanzeigen gegen Testzentren aus der Region vor. Unter anderem soll ebenfalls ein Bürger laut Klinge ein negatives Ergebnis bekommen haben, „obwohl er den Termin gar nicht wahrgenommen hatte“. Da die drei betroffenen Betreiber allerdings alle nicht in Hannover ansässig sind, wurden die Verfahren inzwischen an die zuständigen Strafverfolger in Berlin, Düsseldorf und Nürnberg abgegeben. „Wir haben in diesen Fällen nur die Vorarbeit gemacht“, sagt Klinge. „Die eigentliche Prüfung müssen jetzt die Kollegen übernehmen.“ Anzeigen gegen Testzentren mit hannoverschen Betreibern gebe es bisher nicht.

Von Peer Hellerling