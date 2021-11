Hannover

Ein 50 Jahre alter Mann aus Hannover-Misburg steht im Verdacht, betrügerische Geschäfte mit Autos und anderen Kraftfahrzeugen abgewickelt zu haben. Am Mittwoch haben Polizisten seine Wohnungen und die einer 57-jährigen Gehilfin in Misburg durchsucht und dabei Bargeld sichergestellt. Auch die Hundestaffel war im Einsatz. Seit Donnerstag sitzt der mutmaßliche Haupttäter in Untersuchungshaft.

Der 50-Jährige wird verdächtigt, minderwertige Fahrzeuge zu überteuerten Preisen angeboten und dabei technische Mängel verschwiegen zu haben. Außerdem soll er Anzahlungen einbehalten haben, ohne die Autos dann auch an die Käufer abzutreten. 22 Taten werden den beiden Verdächtigen zur Last gelegt. Die Schadenshöhe bei den Käufern beläuft sich nach Polizeiangaben auf insgesamt 20.000 bis 30.000 Euro.

Erste Anzeigen gab es 2020

Die Ermittlungen gegen den Mann laufen bereits seit dem Frühjahr vergangenen Jahres. Wie Marcus Schmieder von der Polizeidirektion Hannover mitteilt, seien damals die ersten Anzeigen gegen den Verdächtigen eingegangen.

Nach Polizeiangaben hat er gebrauchte Fahrzeuge auf Onlineportalen privat aufgekauft. Unter falschen Angaben, wie Baujahr oder Laufzeit, habe er die Autos dann wieder im Internet inseriert – deutlich über ihrem eigentlichen Wert. „Er hat die Fahrzeuge schöngeredet“, so Schmieder. Die 57-jähriger Mittäterin soll ihn dabei auf verschiedene Art und Weise unterstützt haben.

Verdächtiger stellt sich der Polizei

Bei den Durchsuchungen in Misburg stellten Polizisten Bargeld im fünfstelligen Bereich sicher. „Der 50-Jährige wurde nicht angetroffen, stellte sich aber am Mittwochabend beim Polizeikommissariat Hannover-Misburg. Am Donnerstag erließ eine Haftrichterin des Amtsgerichts Hannover Untersuchungshaft gegen ihn.

Von Manuel Behrens