Hannover

Eine Öffentlichkeitsfahndung der Polizei Hannover hat schnell zum Erfolg geführt. Eine Frau, die mehrfach unerlaubt Geld vom Konto eines jungen Mannes abgehoben haben soll, hat sich gestellt. Auf der Polizeiwache im Sahlkamp gestand sie die Tat am Dienstagnachmittag. Tags zuvor hatte die Polizei Fotos der Frau veröffentlicht, die ein Bankautomat an der Vahrenwalder Straße aufgenommen hatte. Die Betrügerin soll am 16. Oktober vergangenen Jahres mit der EC-Karte des 24-Jährigen sechsmal Geld von dessen Konto abgehoben haben. Der junge Mann hatte tags zuvor seine Geldbörse samt Karte in der Stadt verloren. Als ihm die Abbuchungen einige Tage später auffielen, erstattete er Anzeige. Bei der Polizei übergab die Frau nun auch die verloren gegangene Geldbörse des 24-Jährigen.

Von Manuel Behrens