Der Fahrer eines BMW hat am späten Montagabend in Hannover sieben geparkte Autos an der Vahrenwalder Straße gerammt. Die drei Insassen – zwei standen unter Drogeneinfluss, einer war zudem angetrunken – machen widersprüchliche Angaben, wer am Steuer saß. Die Polizei sucht Zeugen.