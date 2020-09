Hannover

Die Polizei hat in der Nacht zu Sonnabend in der Calenberger Neustadt einen betrunkenen Randalierer festgenommen und mit erheblicher Mühe in eine Ausnüchterungszelle gebracht. Der 26-jährige Mann aus Hannover hatte zuvor erst mutwillig einen Fahrkartenautomaten der Üstra demoliert und sich nach Ankunft der Polizei vehement gegen seine Festnahme gewehrt. Dabei verletzte er laut Polizei drei Beamte mit Schlägen und Tritten leicht.

26-Jähriger demoliert vor den Augen der Polizei Ticketautomaten

Wie Polizeisprecher Michael Bertram berichtet, hatten Beamten eines Streifenwagens von einem Zeugen Hinweise zu dem randalierenden Mann bekommen. Als die Einsatzkräfte wenig später gegen 2.20 Uhr am Goethekreisel ankamen, trat der 26-jährige Randalierer vor den Augen der Polizisten auf dem Hochbahnsteig der Stadtbahn mit voller Kraft gegen einen Fahrkartenautomaten und beschädigte das Gerät dabei. Als der Mann anschließend den Bahnsteig verlassen wollte, forderten ihn die Beamten auf stehenzubleiben. Laut Polizeisprecher sprang der 26-Jährige aber auf die Gleise und versuchte, über die Goethestraße zu fliehen.

Nach Festnahme ergibt Alkoholtest 2,11 Promille

Die Polizisten waren jedoch schneller, konnten ihn einholen und festhalten. Mit seiner Festnahme wollte sich der 26-Jährige aber offenbar nicht abfinden. Laut Polizei versuchte er, sich von den Einsatzkräften loszureißen. Dabei trat und schlug er auch gezielt nach den Beamten. Der Widerstand war aber zwecklos: Mit vereinten Kräften gelang es mehreren Einsatzkräften, dem Randalierer Handschellen anzulegen. Um weitere Gewaltausbrüche und Straftaten zu verhindern, sei der Mann schließlich in Gewahrsam genommen worden. Ein Alkoholtest ergab wenig später bei ihm einen Wert von 2,11 Promille.

Gegen den 26-jährigen Randalierer wird nun wegen Sachbeschädigung und Widerstands gegen Polizeibeamte ermittelt.

Von Ingo Rodriguez