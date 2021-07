Hannover

Ein völlig betrunkener 38-Jähriger aus Hannover hat am Wochenende seine Familie bedroht und geschlagen. Seine Partnerin konnte sich zu einer Nachbarin retten, der Sohn aber wurde verprügelt. Der Vorfall ereignete sich am Sonnabend gegen 6.25 Uhr in Groß-Buchholz. Als die Polizei dazwischen ging, attackierte der Mann auch die Beamten. Sein Alkoholwert lag weit über drei Promille.

Anfangs hatte der 38-Jährige zunächst gegen die Wohnungstür im Mehrfamilienhaus am Gulbranssonweg getreten. „Als ihm seine gleichaltrige Partnerin öffnete, versuchte er, sie zu schlagen“, sagt Behördensprecher Michael Bertram. Doch die Frau konnte ausweichen und sich in die Nachbarwohnung retten.

Sohn und Freund verprügelt

Der Betrunkene trat daraufhin die Tür zum Zimmer des Sohnes auf und verprügelte den Jugendlichen. Als der 17-Jährige zu Boden ging, stellte sich dessen zwei Jahre älterer Freund zwischen ihn und den 38-Jährigen. Bertram: „Dabei wurde er selbst ins Gesicht geschlagen.“

Wenig später trafen die ersten Polizisten ein, auf die der Betrunkene ebenfalls losging. Die Beamten konnten den 38-Jährigen zwar rasch zu Boden bringen, zum Anlegen der Handschellen waren aber weitere Einsatzkräfte nötig. „Der Mann leistete erheblichen Widerstand und beschimpfte die Beamten“, sagt Bertram.

Mann darf Wohnung nicht mehr betreten

Gegen den 38-Jährigen wird wegen Körperverletzung, tätlichen Angriffs auf Polizisten und Beleidigung ermittelt. Der Alkoholtest ergab 3,46 Promille, weshalb der Randalierer vor seiner Entlassung am Abend erst noch im Polizeigewahrsam ausnüchtern musste. Und: „Er darf die Wohnung für mehr als eine Woche nicht betreten“, sagt Bertram.

Von Peer Hellerling