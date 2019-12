Bettina Wulff schreibt mit Pastor vom Expo-Wal Buch über ihr Leben

Hannover

Es soll um die großen Fragen des Lebens gehen. Das verheißt zumindest der Titel des Buches, das die frühere First Lady Bettina Wulff jetzt geschrieben hat: „Anders als gedacht: Wie ich lerne, was wirklich zählt“ erscheint voraussichtlich am 2. März im bene!-Verlag, der unter anderem auf christliche Spiritualität spezialisiert ist.

„Eine nachdenkliche Bettina Wulff schreibt über Irrtümer, Krisen und neue Perspektiven“, heißt es in der Ankündigung. In der Mitte ihres Lebens zeige sich die 46-Jährige als geerdete Frau: „Es ist an der Zeit, das Leben aufzuräumen und mutige Entscheidungen zu treffen“, schreibt Bettina Wulff selbst.

Ein Pastor als Ko-Autor

Sie hat das Buch gemeinsam mit Pastor Heino Masemann verfasst, der die beliebten Gottesdienste im Expo-Wal initiiert hat: Dort hat Bettina Wulff schon wiederholt davon berichtet, welch große Bedeutung der Glaube für sie hat. Der Seelsorger kennt sie schon seit sieben Jahren: „Wir haben immer wieder über Gott und die Welt gesprochen“, sagt Masemann – darum soll es auch in dem Buch gehen.

Mit ihrem neuen Lebensgefährten Jan-Henrik Behnken hat Bettina Wulff nach ihrer Trennung von Altbundespräsident Christian Wulff mittlerweile ein Reihenhaus bezogen. Der Musiklehrer, Vater eines zehnjährigen Jungen, ist selbst Pastorensohn. Seine Schwester Annette Behnken spricht als Pastorin regelmäßig das „Wort zum Sonntag“. Christian Wulff hatte in der NDR-Talkshow „3nach9“ berichtet, er lebe in einer Männer-WG mit Sohn Linus und dem 16-jährigen Leander, dem Sohn von Bettina Wulff aus einer früheren Beziehung: „Die beiden Jungen können ihre Mutter jederzeit besuchen, doch sie leben bei mir.“

Lesen Sie auch

Von Simon Benne